Оперативно розкрите незаконне заволодіння скутером

Близько п’ятої ранку 17 червня на лінію «102» надійшло повідомлення, що в одному з сіл Сновського району з господарства місцевого мешканця викрадено скутер. Правоохоронці за лічені години встановили особу викрадача.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Сновського відділення поліції та група реагування патрульної поліції. В ході першочергових розшукових заходів правоохоронці за кілька годин розшукали викрадений транспортний засіб та встановили особу зловмисника, причетного до кримінального правопорушення.
Спокусився на чуже майно раніше судимий 18-річний юнак, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, але належних висновків не зробив та вчинив новий тяжкий умисний злочин. Викрадене майно поліція повернула законному власнику.
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Сновського відділення поліції та група реагування патрульної поліції. В ході першочергових розшукових заходів правоохоронці за кілька годин розшукали викрадений транспортний засіб та встановили особу зловмисника, причетного до кримінального правопорушення.
Спокусився на чуже майно раніше судимий 18-річний юнак, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, але належних висновків не зробив та вчинив новий тяжкий умисний злочин. Викрадене майно поліція повернула законному власнику.
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.
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