Оновлена дитяча бібліотека чекає на своїх відвідувачів

Вже тривалий час, через карантинні обмеження, двері дитячої бібліотеки залишаються зачиненими. Без своїх відвідувачів сумують не тільки бібліотекарі, які давно вже не уявляють свій робочий день, проведений у тиші та спокої, але й, здавалося, і саме приміщення.
Щоб не гаяти свій час абияк, працівники дитячої бібліотеки вирішили відремонтувати книгозбірню та звернулися за допомогою до начальника відділу культури і туризму міської ради Наталії Добненко та деяких спонсорів, чиї імена вони захотіли лишити інкогніто. Саме за їх сприяння та за допомогою колег центральної бібліотеки і розпочався ремонт.
Найголовніше, чого давно не вистачало не тільки співробітникам закладу, але й діткам та батькам – вбиральні у приміщенні. За період карантину вона нарешті таки з’явилася у бібліотеці.
Окрім цього, була оновлена читальна зала. Там поклеїли шпалери, покращили освітлення, поклали сучасне покриття на підлогу, обладнали місце для роботи в Інтернеті та для занять з ручної праці, а також придбали комплект різнокольорових пуфиків, нові іграшки для лялькового театру та настільні ігри.
До речі, ляльковий театр «Буратіно» вже давно став візитівкою книгозбірні. Його відвідують не тільки школярі молодшого віку, а й вихованці дитячих садків, які завжди залишаються в захваті від побаченого. Софія Сильченко, Денис Шевцов, Тетяна Майдан, Марія Шевцова, Поліна Литвиненко, Анна Кримська, Євгенія Кухарєва, Софія Ващенко, Валерія Бодуля та Юлія Росік – учасники театру, які, не шкодуючи свого вільного часу, щосуботи поспішали на репетиції, аби потішити маленьких відвідувачів книгозбірні.
Окрім цього, осучаснили кафедру обслуговування, зробивши зону вільного доступу до періодики та розширили бібліотечний простір. Поклеїли шпалери і в роздягальні.
У бібліотеці є скринька побажань та дерево мрій, завдяки яким для малечі зробили туалетну кімнату, адже найбільше їм хотілося саме цього. Тепер діти мріють про плиту для приготування їжі, щоб проводити там кулінарні майстер-класи, та нові сучасні книжки. До речі, останню мрію втілює у життя колишній читач дитячої бібліотеки Дмитро Паршенко (зараз він зі своєю родиною живе у столиці та працює програмістом). Він подарував рідній книгозбірні більше 200 книжок. І на цьому зупинятися не збирається – попросив, аби діти написали список тих книжок, які хотіли б прочитати. А чоловік, по можливості, виконає їх маленьку мрію.
Тепер приміщення бібліотеки не впізнати. Воно охайне, відремонтоване, прикрашають його і чимала кількість квітів, які тут повсюди. Єдине, чого не вистачає – дітей, без яких тут сумно та порожньо.
Щоб підтримувати зв’язок зі своїми читачами та йти в ногу із часом, бібліотекарі весь цей час працювали та продовжують це робити онлайн. Варто згадати тільки, скільки учасників викладали на офіційній сторінці бібліотеки свої відео з декламуванням віршів Т. Г. Шевченка, відео до Дня вишиванки, Дня Європи тощо.
До початку карантину у книгозбірні кожної суботи проводилися бібліотусовки, на яких діти не тільки знайомилися із новими книгами та періодикою, але й грали в ігри, брали участь в конкурсах. Відбувалася і так звана казкотерапія (її, до речі, планують зробити онлайн, якщо карантин не відмінять). Для матусь, яким необхідно відлучитися у своїх справах на декілька годин, працювала бібліоняня. Наразі всі ці форми роботи припинені, та бібліотекарі сподіваються, що вже скоро знову будуть проводити час зі своїми вихованцями. А поки що вони з нетерпінням чекають на малечу та знають – оновлена бібліотека безперечно сподобається найвибагливішим любителям книги.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Щоб не гаяти свій час абияк, працівники дитячої бібліотеки вирішили відремонтувати книгозбірню та звернулися за допомогою до начальника відділу культури і туризму міської ради Наталії Добненко та деяких спонсорів, чиї імена вони захотіли лишити інкогніто. Саме за їх сприяння та за допомогою колег центральної бібліотеки і розпочався ремонт.
Найголовніше, чого давно не вистачало не тільки співробітникам закладу, але й діткам та батькам – вбиральні у приміщенні. За період карантину вона нарешті таки з’явилася у бібліотеці.
Окрім цього, була оновлена читальна зала. Там поклеїли шпалери, покращили освітлення, поклали сучасне покриття на підлогу, обладнали місце для роботи в Інтернеті та для занять з ручної праці, а також придбали комплект різнокольорових пуфиків, нові іграшки для лялькового театру та настільні ігри.
До речі, ляльковий театр «Буратіно» вже давно став візитівкою книгозбірні. Його відвідують не тільки школярі молодшого віку, а й вихованці дитячих садків, які завжди залишаються в захваті від побаченого. Софія Сильченко, Денис Шевцов, Тетяна Майдан, Марія Шевцова, Поліна Литвиненко, Анна Кримська, Євгенія Кухарєва, Софія Ващенко, Валерія Бодуля та Юлія Росік – учасники театру, які, не шкодуючи свого вільного часу, щосуботи поспішали на репетиції, аби потішити маленьких відвідувачів книгозбірні.
Окрім цього, осучаснили кафедру обслуговування, зробивши зону вільного доступу до періодики та розширили бібліотечний простір. Поклеїли шпалери і в роздягальні.
У бібліотеці є скринька побажань та дерево мрій, завдяки яким для малечі зробили туалетну кімнату, адже найбільше їм хотілося саме цього. Тепер діти мріють про плиту для приготування їжі, щоб проводити там кулінарні майстер-класи, та нові сучасні книжки. До речі, останню мрію втілює у життя колишній читач дитячої бібліотеки Дмитро Паршенко (зараз він зі своєю родиною живе у столиці та працює програмістом). Він подарував рідній книгозбірні більше 200 книжок. І на цьому зупинятися не збирається – попросив, аби діти написали список тих книжок, які хотіли б прочитати. А чоловік, по можливості, виконає їх маленьку мрію.
Тепер приміщення бібліотеки не впізнати. Воно охайне, відремонтоване, прикрашають його і чимала кількість квітів, які тут повсюди. Єдине, чого не вистачає – дітей, без яких тут сумно та порожньо.
Щоб підтримувати зв’язок зі своїми читачами та йти в ногу із часом, бібліотекарі весь цей час працювали та продовжують це робити онлайн. Варто згадати тільки, скільки учасників викладали на офіційній сторінці бібліотеки свої відео з декламуванням віршів Т. Г. Шевченка, відео до Дня вишиванки, Дня Європи тощо.
До початку карантину у книгозбірні кожної суботи проводилися бібліотусовки, на яких діти не тільки знайомилися із новими книгами та періодикою, але й грали в ігри, брали участь в конкурсах. Відбувалася і так звана казкотерапія (її, до речі, планують зробити онлайн, якщо карантин не відмінять). Для матусь, яким необхідно відлучитися у своїх справах на декілька годин, працювала бібліоняня. Наразі всі ці форми роботи припинені, та бібліотекарі сподіваються, що вже скоро знову будуть проводити час зі своїми вихованцями. А поки що вони з нетерпінням чекають на малечу та знають – оновлена бібліотека безперечно сподобається найвибагливішим любителям книги.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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