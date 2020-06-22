Лікар – не просто професія, а покликання та сенс життя

Щороку у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Це свято для усіх лікарів, медсестер і медбратів, фармацевтів, лаборантів, фельдшерів та акушерів, санітарів, а також усіх тих, хто має відношення до цієї галузі.
Медична професія - складна і неспокійна, вона вимагає не тільки глибоких знань, але й душевного покликання, горіння, самовіддачі і найголовніше – щирого бажання допомагати людям.
У будь-який час готові прийти на допомогу і медичні працівники КНП «Сновська ЦРЛ» (генеральний директор Микола Куценко) та КНП «Сновський ЦПМД» (головний лікар Олена Шарпан). Обидва керівники впевнені – члени їх колективів не тільки висококваліфіковані спеціалісти своєї галузі, а й просто хороші та доброзичливі колеги, які підтримають у складній ситуації.
Це вони - сімейний лікар Наталія Соболевська, терапевт Ганна Стеченко та лікар-педіатр Катерина Цуприк (на фото зліва направо) – яскравий приклад тих людей у білих халатах, для яких професія вже давно стала не просто роботою, а способом життя.
Медична професія - складна і неспокійна, вона вимагає не тільки глибоких знань, але й душевного покликання, горіння, самовіддачі і найголовніше – щирого бажання допомагати людям.
У будь-який час готові прийти на допомогу і медичні працівники КНП «Сновська ЦРЛ» (генеральний директор Микола Куценко) та КНП «Сновський ЦПМД» (головний лікар Олена Шарпан). Обидва керівники впевнені – члени їх колективів не тільки висококваліфіковані спеціалісти своєї галузі, а й просто хороші та доброзичливі колеги, які підтримають у складній ситуації.
Це вони - сімейний лікар Наталія Соболевська, терапевт Ганна Стеченко та лікар-педіатр Катерина Цуприк (на фото зліва направо) – яскравий приклад тих людей у білих халатах, для яких професія вже давно стала не просто роботою, а способом життя.
Щороку, наприкінці червня, працівники медичної сфери у святковому вбранні, з оберемками квітів та прекрасним настроєм збиралися на урочисті заходи та святковий концерт, присвячений Дню медичного працівника.
Та зараз, в період карантину, людям найважливішої професії не до цього. Нині вони, як ніколи, зосередилися на охороні та збереженні нашого здоров’я. Вони працюють, не покладаючи рук, з ранку до вечора, не жаліючись на свою втому та підвищені ризики, бо розуміють, від них зараз залежить майбутнє країни.
Головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан.
– У КНП «Сновський ЦПМД» у штаті десять лікарів,- розповідає головний лікар Олена Шарпан. – Двоє з них зараз у декретній відпустці, тому все навантаження лягло на плечі восьми людей. У селах трудиться 21 фельдшер.
Сама ж Олена Іванівна в медицині вже 24 роки, а з 2017 р. вдало поєднує і посаду головного лікаря, і лікаря-педіатра. На питання, як їй вдається суміщати таке навантаження, відповідає: «Якщо бути відвертими, то це важко, та з роками починаєш звикати і сприймати величезну кількість роботи, як належне. Адже, окрім прийому дітей та ведення документації по лікарні, треба встигати ще і на виклики додому до пацієнтів їздити. Загалом, кожен працівник викладається на сто відсотків, кожен робить все для розвитку закладу.
Напередодні свята хочеться відзначити працю усіх лікарів, усіх медичних працівників закладу. Вони – достойні та хороші люди. Цього року Почесними грамотами будуть нагороджені наші лікарі: Сновської РДА - Ганна Стеченко та Катерина Цуприк, Сновської міської ради – Анатолій Королецький та Анастасія Ткаченко, оголошено Подяку від Чернігівської ОДА Володимиру Цуприку та нагороджено Грамотою управління охорони здоров’я – Наталію Соболевську. Окрім лікарів, Грамоти та Подяки отримають ще багато медичних працівників».
Всі вони, без виключення, заслуговують на ці нагороди та визнання своєї праці. Приміром, Катерина Цуприк у галузі медицини трудиться вже 33 роки. Починала свій шлях із Тур’янської амбулаторїї, а з 2010 року - працює у місті. Вона – лікар-педіатр, який щодня стикається з проблемами найменшеньких жителів Сновщини. А це вдвічі складніше, бо до кожної дитини слід знайти індивідуальний підхід та спільну мову.
Наталія Соболевська лікуванню діток присвятила 24 роки життя. Працювала спершу в залізничній лікарні, а після її закриття перейшла до ЦПМД. Нині вона сімейний лікар.
Ганна Стеченко у лікарні 44 роки. Жінка не уявляє себе на іншому місці, адже ще з дитинства знала – вона стане лікарем. Тим паче у її великій родині ця професія шанується. А на шлях медицини, окрім неї, ступили дві сестри та два зяті. Усі вони – лікарі з великої літери. Ганна Євгенівна спершу була кардіологом, далі стала завідувачем терапевтичного відділення та дільничним терапевтом.
Фельдшер чергового кабінету Сергій Вовчок.
Всіх своїх колег вона поважає та відгукується про них якнайкраще. Так, слова похвали линули на адресу фельдшера чергового кабінету та фельдшера с. Заріччя Сергія Вовчка. - Незважаючи на молодий вік, на нього завжди можна покластися у важку хвилину, він завжди допоможе та підтримає не тільки добрим словом, але й ділом. Та й пацієнти його люблять та поважають, - каже Ганна Євгенівна.
Лише найкращі слова про своїх колег лунали й від медичного директора КНП «Сновська ЦРЛ» Ірини Якубовської:
– Центральна районна лікарня має 9 відділень: поліклінічне, педіатричне, хірургічне, гінекологічне, терапевтичне, неврологічне, інфекційне, інтенсивної терапії, приймальне діагностичне з пунктом надання первинної медичної допомоги. Загалом тут трудиться 26 лікарів. Всі вони мають золоті руки та серце. Кожен вболіває за долю лікарні, для якого вона стала другою домівкою.
Частина колективу хірургічного відділення: Раїса Колосовська, Світлана Янюшкіна, Олена Коробко, Раїса Довбиш, Наталія Кошель (зліва направо).
Напередодні професійного свята ми, як зазвичай, нагороджуємо за сумлінну працю багатьох наших медичних працівників. Серед лікарів цьогоріч Грамотою Сновської РДА відзначимо Надію Полковниченко, Грамоти від Чернігівскої ОДА отримають Ірина Якубовська та Тетяна Куценко, від Сновської міської ради – Наталія Примак та від Управління охорони здоров’я – Сергій Станішевський.
Звичного святкування не буде. Зараз всі наші сили та увага направлені на подолання коронавірусу, який, на жаль, з’явився і у нашому місті. Кожен медичний працівник зараз на вагу золота, кожен знаходиться у групі ризику та ніхто не звільнився, не покинув своїх колег у такий складний для усіх час. Тому нагород та найщиріших слів вдячності заслуговує кожен, хто стосується цієї галузі.
Праця у відділенні хірургії вважається однією із найскладніших. Тут у лікарів немає вихідних, бо навіть у неробочий час вони продовжують допомагати людям. У хірургів немає Нового року, Великодня чи Першого вересня – допомога пацієнту може знадобитися будь-коли, тому вони завжди напоготові.
Завідуючий хірургічним відділенням Микола Парфенюк.
Вже давно Сновське хірургічне відділення з травматологічними ліжками очолює Микола Парфенюк. Про хірургію він мріяв ще з 9 класу і знав – що ця екстремальна та складна галузь саме для нього. Тому вибір професії став очевидним. Вступивши в Ужгородський державний університет, Микола Петрович здобув не лише прекрасну освіту, а й зустрів там свою майбутню дружину Наталію Примак. Нині вони обоє трудяться у ЦРЛ. Він – хірург, вона – терапевт. Стопами своїх батьків пішли і обидва сини подружжя – Олександр і Сергій. Наймолодший Юрій ще школяр, який з вибором професії поки не визначився, та для родини не буде здивуванням, якщо і він стане на шлях медицини.
Микола Парфенюк в цій галузі уже 31 рік. У свій час він став наймолодшим завідуючим відділом області. Пропонували йому очолити відділення і у Чернігові, та він відмовився.
Своє відділення, яке нараховує 21 працівника, він дуже любить та пишається ним. Нарешті там з’явився анестезіолог, без якого неможливо було проводити складні операції. За це лікар дякує керівництву громади, лікарні та особисто Максиму Зуєву.
Розповів завідувач і про своє негативне ставлення до медичної реформи. На його думку, вона призведе лише до скорочення персоналу, закриття лікарень та, навіть, вимирання населення. Адже через нестачу сімейних лікарів не всі мають можливість заключити з ними договір. Якщо ж цього не зробити, всі лікування будуть виключно платними, та й то, в приватних клініках. Навіть «швидка допомога» підпорядковується тепер Чернігову і всі виклики надходять спершу в область, а лише потім до місцевих лікарень. Побільшало роботи і у зв’язку з комп’ютеризацією.
Та попри всі негаразди, Микола Парфенюк ніколи не шкодував, що став саме лікарем. Адже людська віддача та вдячність в їх очах компенсують увесь негатив, усі проблеми.
Дякуємо їм усім і від колективу «Променя», усіх наших читачів та адресуємо найщиріші слова вітання та вдячності з нагоди професійного свята. Міцного здоров’я вам, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя та благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить тільки радість.
Тетяна ЛИТВИН
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