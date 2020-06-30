Коли рибальство не просто хобі, а спосіб життя

Без захоплень і хобі – жити не цікаво. Справа до душі завжди наповнює людину позитивними емоціями та підвищує настрій. А серед переліку різних хобі риболовля стоїть на одному з найвищих рівнів, бо для нього не існує обмежень ні за віком, ні за статтю.
Вже давно риболовля стала найулюбленішою справою для сновчанина Павла Лаптєва. Чоловік має неабиякий досвід у цій справі, і добре знає, на що яку рибу треба ловити, спеціально підбирає час і період для цього.
– Рибальством я почав займатися ще змалечку, їздив на річку разом з батьком, який і навчив мене любити та поважати цю справу. Коли був зовсім малим – просто спостерігав, а поступово, років з п’яти, і сам почав ловити рибу. Тоді ще ми жили в Усурійську і рибалили там, а коли переїхали до Низківки, я продовжив ходити на річку разом зі своїм дідусем, який також не уявляв свого життя без рибальства. Ось так і вийшло, що всі чоловіки нашого роду обожнюють цю справу.
Полюбляє посидіти на березі річки та порибалити і дружина Павла Юлія. Своє захоплення чоловік розділив і з двома синами – Женею та Миколою, яких також навчав всім тонкощам цієї справи з раннього дитинства. Має подружжя і маленьку донечку Яночку, яка, без сумніву, також полюбить сімейні поїздки на річку.
– Ми намагаємося постійно відпочивати на природі родиною. Часто їздимо рибалити на Десну та наш Снов. Ловимо переважно вудками. На Снові найчастіше – плотву, карасів та густерку, а от якщо виїхати на Десну – можна впіймати і сома чи ляща.
Найбільшим трофеєм у Павла Олександровича став 4-кілограмовий сом, ловив і ляща вагою 1,8 кг.
Чоловік любить рибалити влітку, бо зимове сидіння над лункою не подобається.
– Взимку холодно. А влітку риболовля дуже приємна. Мені ця справа цікава, тож можу вранці і о 4-й прокинутись. Адже на рибалці радієш не тільки улову, а й навколишній красі, насолоджуєшся природою, світанком, дихаєш чистим повітрям. Хобі дарує масу позитивних емоцій і нерви заспокоює. До речі, я люблю рибу і ловити, і їсти, особливо зварену на березі річки юшку. А дружина готує найсмачніших у світі карасів у сметані, - розповідає Павло.
А з нагоди Дня рибальства Павло Лаптєв побажав усім рибалкам, щоб кожна риболовля була справжнім святом: із хорошим настроєм, а головне – з гарним уловом!
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героя
Вже давно риболовля стала найулюбленішою справою для сновчанина Павла Лаптєва. Чоловік має неабиякий досвід у цій справі, і добре знає, на що яку рибу треба ловити, спеціально підбирає час і період для цього.
– Рибальством я почав займатися ще змалечку, їздив на річку разом з батьком, який і навчив мене любити та поважати цю справу. Коли був зовсім малим – просто спостерігав, а поступово, років з п’яти, і сам почав ловити рибу. Тоді ще ми жили в Усурійську і рибалили там, а коли переїхали до Низківки, я продовжив ходити на річку разом зі своїм дідусем, який також не уявляв свого життя без рибальства. Ось так і вийшло, що всі чоловіки нашого роду обожнюють цю справу.
Полюбляє посидіти на березі річки та порибалити і дружина Павла Юлія. Своє захоплення чоловік розділив і з двома синами – Женею та Миколою, яких також навчав всім тонкощам цієї справи з раннього дитинства. Має подружжя і маленьку донечку Яночку, яка, без сумніву, також полюбить сімейні поїздки на річку.
– Ми намагаємося постійно відпочивати на природі родиною. Часто їздимо рибалити на Десну та наш Снов. Ловимо переважно вудками. На Снові найчастіше – плотву, карасів та густерку, а от якщо виїхати на Десну – можна впіймати і сома чи ляща.
Найбільшим трофеєм у Павла Олександровича став 4-кілограмовий сом, ловив і ляща вагою 1,8 кг.
Чоловік любить рибалити влітку, бо зимове сидіння над лункою не подобається.
– Взимку холодно. А влітку риболовля дуже приємна. Мені ця справа цікава, тож можу вранці і о 4-й прокинутись. Адже на рибалці радієш не тільки улову, а й навколишній красі, насолоджуєшся природою, світанком, дихаєш чистим повітрям. Хобі дарує масу позитивних емоцій і нерви заспокоює. До речі, я люблю рибу і ловити, і їсти, особливо зварену на березі річки юшку. А дружина готує найсмачніших у світі карасів у сметані, - розповідає Павло.
А з нагоди Дня рибальства Павло Лаптєв побажав усім рибалкам, щоб кожна риболовля була справжнім святом: із хорошим настроєм, а головне – з гарним уловом!
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву героя
Комментариев нет:
Отправка комментария