Традиційних випускних на Сновщині не буде. І робота «Дружби» під питанням

Готуються до пробного
незалежного оцінювання
Як повідомила начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, цього року пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 17.
Пробне тестування проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. У районі воно відбуватиметься у Сновській гімназії, яку наразі готують до прийому дітей. Якщо раніше для проходження пробного оцінювання учням необхідно було мати при собі паспорт та запрошення-перепустку, то цього року до переліку додалися ще маски та антисептики.
Основна сесія ЗНО
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики — 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня, з англійської мови — 7 липня, з історії України — 9 липня, з біології — 13 липня, з географії — 15 липня.
Поки що ці дати не остаточні, адже, якщо карантин продовжать після 22 червня, ЗНО доведеться відкласти.
Випускні вечори
відмінено
– Міністерство освіти та науки України дало рекомендацію не проводити випускні вечори, навіть, якщо карантинні обмеження знімуть 22 червня, - розповідає Олена Коваленко. – Загалом, це питання спільно мають вирішувати педколектив, батьки та органи місцевого самоврядування. Для одинадцятикласників вручення атестатів відбудеться тільки після основної сесії ЗНО, а якщо вона не розпочнеться з 25 червня – відповідно про проведення випускних вечорів цього літа можна забути.
Свідоцтва про базову середню освіту (для учнів 9 класів) мають бути видані до 15 червня.
Оздоровлення
Пришкільні табори цього року стовідсотково не працюватимуть. Що стосується дитячого табору оздоровлення та відпочинку «Дружба» - там наразі йде приготування до прийому дітей, яке також залежить виключно від карантинних обмежень. Якщо продовження карантину не настане – одна зміна у таборі все-таки оздоровиться, якщо ж його продовжать – доцільності відкриття табору немає.
Тетяна ЛИТВИН
незалежного оцінювання
Як повідомила начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, цього року пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 17.
Пробне тестування проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. У районі воно відбуватиметься у Сновській гімназії, яку наразі готують до прийому дітей. Якщо раніше для проходження пробного оцінювання учням необхідно було мати при собі паспорт та запрошення-перепустку, то цього року до переліку додалися ще маски та антисептики.
Основна сесія ЗНО
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики — 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня, з англійської мови — 7 липня, з історії України — 9 липня, з біології — 13 липня, з географії — 15 липня.
Поки що ці дати не остаточні, адже, якщо карантин продовжать після 22 червня, ЗНО доведеться відкласти.
Випускні вечори
відмінено
– Міністерство освіти та науки України дало рекомендацію не проводити випускні вечори, навіть, якщо карантинні обмеження знімуть 22 червня, - розповідає Олена Коваленко. – Загалом, це питання спільно мають вирішувати педколектив, батьки та органи місцевого самоврядування. Для одинадцятикласників вручення атестатів відбудеться тільки після основної сесії ЗНО, а якщо вона не розпочнеться з 25 червня – відповідно про проведення випускних вечорів цього літа можна забути.
Свідоцтва про базову середню освіту (для учнів 9 класів) мають бути видані до 15 червня.
Оздоровлення
Пришкільні табори цього року стовідсотково не працюватимуть. Що стосується дитячого табору оздоровлення та відпочинку «Дружба» - там наразі йде приготування до прийому дітей, яке також залежить виключно від карантинних обмежень. Якщо продовження карантину не настане – одна зміна у таборі все-таки оздоровиться, якщо ж його продовжать – доцільності відкриття табору немає.
Тетяна ЛИТВИН
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