ПСП «Сновський» починає вирощувати нову зернову культуру – сорго

Цього року ПСП «Сновський, директором якого є Сергій Скоробогатько, займається посівом багатьох культур: вівса, жита, соняшнику, кукурудзи, озимої пшениці, ріпаку, люпину, проса та нової для нашого регіону культури – сорго.
Вже скоро у ПСП почнеться збір ріпаку. Його прийматимуть на елеваторі «Імпульс». До речі, саме «Імпульс» запрошує до співпраці і решту аграріїв Сновщини та сусідніх районів, які також займаються вирощуванням цієї культури.
Вже скоро у ПСП почнеться збір ріпаку. Його прийматимуть на елеваторі «Імпульс». До речі, саме «Імпульс» запрошує до співпраці і решту аграріїв Сновщини та сусідніх районів, які також займаються вирощуванням цієї культури.
Володимир Шевченко, Максим Коробко та Олег Єргунов за підготовкою техніки до польових робіт.
Урожай без оранки
Сергій Скоробогатько посівом ріпаку задоволений.
- Багато земель ми продовжуємо обробляти за новітньою системою нульового обробітку ґрунту також відомою як No-Till. За цією системою ми не проводимо оранки. Таким чином поверхня землі вкривається шаром спеціально подрібнених залишків рослин — поживних решток.
Оскільки верхній шар ґрунту не пошкоджується, така система землеробства запобігає водній та вітровій ерозії ґрунтів, а також значно краще зберігає воду, - розповідає Сергій Миколайович.
Сходи соняшнику.
Сорго – найстійкіша до посухи культура в світі
- Цього року ми експериментально засіяли 6 га поля новою зерновою культурою сорго, - каже Сергій Скоробогатько. – З нього виробляють борошно, крупу, спирт, крохмаль та інше. Із стебел цукрового сорго отримують патоку. Зерно і зелену масу використовують на корм великій рогатій худобі, птиці та навіть рибі. Солома використовується як сировина для виробництва паперу, картону, плетених виробів, віників, нею вкривають дахи, використовують на паливо, для загорож. Сорго є найстійкішою до посухи культурою в світі, а, зважаючи на те, яким посушливим було минуле літо, на наших землях має прижитися. Проте культура абсолютно нестійка до холодів. Сподіваємося, що вже в середині жовтня ми зберемо гарний урожай цієї культури.
Інженер-механік Валентин Скоробогатько виїхав на поле для обприскування кукурудзи.
Пилові бурі та заморозки дещо пошкодили
частину посівів
За словами директора ПСП Сергія Скоробогатько, частину соняшника, зокрема 60 га, довелося пересівати. Це сталося через пилові бурі, які з’явилися якраз в той період, коли культура почала сходити.
Від травневих заморозків найбільше постраждала теплолюбива кукурудза. Її листочки пожовтіли, а сама вона затрималася у рості. Та, маючи добре розвинену кореневу систему, господарники сподіваються, що з настанням тепла вона відійде і дасть непоганий врожай у майбутньому.
Головний агроном ПСП «Сновський» Василь Клименко.
Через рясні травневі дощі аграрії не можуть вчасно виконати захисні обробки
- Мабуть, ніхто не очікував таких рясних дощів на Сновщині. Проблемно обрати час для внесення добрив, пестицидів. Наші агрономи постійно моніторять прогноз погоди, щоб, не гаючи часу, виїхати в поле. Часто техніка працює і цілодобово. Приміром, зараз нам потрібно внести стимулятор росту на кукурудзу. Треба, щоб дві години на неї не потрапили опади. Техніка виїхала, почалося обприскування та несподівано пішов дощ і всі старання виявилися марними. Але працювати треба, тож аграрії, незважаючи на погоду, намагаються зробити все можливе.
Агроном ПСП «Сновський» Павло Виловатий.
Сергій Скоробогатько долучив до праці та любові до землі всю свою велику родину. Обидва сини працюють у сільськогосподарській галузі, а найменший Валентин допомагає батькові на полі ще з університетських років. Він працює на комбайні і не цурається важкої роботи у полі, прагнучи пізнати весь процес досконало, від самого початку.
Мабуть, така сімейна справа ПСП «Сновський» тільки на користь. Адже не випадково воно стало одним із найкращих сільськогосподарських підприємств нашого краю.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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