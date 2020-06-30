Фонд профінансував підвищені щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві у повному обсязі

Потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві чи профзахворювань або члени їх родин у разі смерті потерпілих отримали понад 790 млн гривень щомісячних страхових виплат за травень. Фінансування здійснено Фондом соціального страхування України у повному обсязі з урахуванням підвищення розміру виплат на 11% відповідно до перерахунку, проведеного з 01 березня 2020 року.
Загалом виплати отримали 204,1 тис. осіб, які повністю або частково втратили працездатність через професійну діяльність, а також особи, які мають право на виплати в разі смерті потерпілого.
Право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум.
Фонду соціального страхування України
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