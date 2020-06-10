У Фонді зареєстровано понад 3,3 млн страхувальників

На обліку у Фонді соціального страхування України перебуває понад 3,3 млн роботодавців, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих і інших осіб, які зобов’язані сплачувати ЄСВ. З них юридичних осіб – понад 1,4 млн, фізичних осіб – 1,9 млн.
Зазначені особи сплачують єдиний внесок за себе та/або своїх працівників. На сьогодні застрахованими у Фонді є понад 12,3 млн українців, іноземців та осіб без громадянства.
Нагадаємо, загальнообов’язкове державне соціальне страхування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Право на них виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю.
Застрахованою у Фонді є кожна фізична особа, яка сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария