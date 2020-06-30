Фонд погасив заборгованість за лікарняними і декретними у повному обсязі

Фонд соціального страхування України профінансував надання матеріального забезпечення за заявами-розрахунками, поданими роботодавцями по 25 червня. Загалом на виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності, допомог по вагітності та пологах і на поховання сьогодні Фонд направив 1,122 млрд гривень, профінансовано заяви-розрахунки з 23 травня по 25 червня включно.
Фінансова допомога для погашення заборгованості була надана ФССУ з фонду боротьби з COVID-19 відповідно до рішення Кабінету Міністрів України. Зазначені кошти виділені Фонду на поворотній основі.
Суми профінансованих Фондом допомог надійдуть на рахунки страхувальників (роботодавців) упродовж декількох днів, залежно від тривалості бухгалтерських операцій.
Нагадаємо, усі виплати за листками непрацездатності здійснюються ФССУ у повному обсязі. Водночас, у зв’язку із зменшенням надходжень ЄСВ – зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії – існувала затримка у фінансуванні матеріального забезпечення, тривалість якої становила близько 10 робочих днів.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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