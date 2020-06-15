Ірина Якубовська, медичний директор КНП «Сновська ЦРЛ»: «Одна здача крові може врятувати три життя!»

Карантин та обмежувальні заходи вплинули на усі сфери життя. В Україні значний дефіцит крові є і за звичайних умов, але через пандемію коронавірусу по всій країні в Центрах забору крові значно поменшало донорів.
Частково українці перестали здавати кров через страх заразитися СОVID-19 під час поїздки в спеціалізований заклад. Ще частина донорів бояться передати коронавірусну інфекцію іншим людям в тому випадку, якщо самі є її безсимптомними носіями. Проте, варто зазначити, що на сьогодні немає доказів, що вірус СОVID-19 передається через кров. Але громадяни, які хочуть бути донорами, повинні перевіряти свою температуру, слідкувати за гігієною, відповідально поводити себе на вулиці, вдягати маски і зберігати безпечну дистанцію між людьми.
Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років і вагою не менше, ніж 50 кілограмів. Щоб стати донором, кандидат має пройти відповідне медичне обстеження в закладі охорони здоров’я перед здачею крові й не мати ані абсолютних, ані тимчасових протипоказань. До абсолютних протипоказань належать ВІЛ/СНІД, сифіліс, гепатит, ракові новоутворення. Також не можуть бути донорами люди з цукровим діабетом та іншими імунними захворюваннями ендокринної системи.
У день здачі крові донори повинні бути в хорошій фізичній формі. Здавати кров безпечно та не боляче. Для взяття крові використовуються лише одноразові та стерильні системи, індивідуальні для кожного донора.
Ваше рішення здати кров може врятувати життя або навіть кілька життів в тому випадку, якщо з вашої крові будуть виділені окремі компоненти — еритроцити, тромбоцити та плазма.
Частково українці перестали здавати кров через страх заразитися СОVID-19 під час поїздки в спеціалізований заклад. Ще частина донорів бояться передати коронавірусну інфекцію іншим людям в тому випадку, якщо самі є її безсимптомними носіями. Проте, варто зазначити, що на сьогодні немає доказів, що вірус СОVID-19 передається через кров. Але громадяни, які хочуть бути донорами, повинні перевіряти свою температуру, слідкувати за гігієною, відповідально поводити себе на вулиці, вдягати маски і зберігати безпечну дистанцію між людьми.
Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років і вагою не менше, ніж 50 кілограмів. Щоб стати донором, кандидат має пройти відповідне медичне обстеження в закладі охорони здоров’я перед здачею крові й не мати ані абсолютних, ані тимчасових протипоказань. До абсолютних протипоказань належать ВІЛ/СНІД, сифіліс, гепатит, ракові новоутворення. Також не можуть бути донорами люди з цукровим діабетом та іншими імунними захворюваннями ендокринної системи.
У день здачі крові донори повинні бути в хорошій фізичній формі. Здавати кров безпечно та не боляче. Для взяття крові використовуються лише одноразові та стерильні системи, індивідуальні для кожного донора.
Ваше рішення здати кров може врятувати життя або навіть кілька життів в тому випадку, якщо з вашої крові будуть виділені окремі компоненти — еритроцити, тромбоцити та плазма.
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