23,9% потерпілих на виробництві є внутрішньо переміщеними особами

Понад 48,7 тисяч, або 23,9% потерпілих на виробництві та членів їх сімей, які отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати і медико-соціальні послуги, є внутрішньо переміщеними особами.
Загалом Фонд фінансує щомісячні страхові виплати для 204,1 тисяч внаслідок потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі смерті потерпілого.
Кількість потерпілих на виробництві та членів їх родин, які є внутрішньо переміщеними особами, за підсумками перших п’яти місяців 2020 року порівняно з тим же періодом минулого року збільшилась на 0,9 тисяч осіб, або 2%.
Сума виплачених страхових коштів для внутрішньо переміщених осіб за оперативними підсумками січня–травня 2020 року склала 848,7 млн гривень.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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