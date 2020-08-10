10 тисяч застрахованих осіб пройшли оплачувану Фондом ізоляцію від COVID-19

З початку пандемії 10 тисяч 609 працюючих українців знаходились на самоізоляції під медичним наглядом задля протидії поширенню коронавірусної інфекції. Сума компенсації втраченого за цей час заробітку від Фонду соціального страхування України сягнула понад 13 мільйонів гривень.
Така
допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із
зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11». Направлення
на оплачувану Фондом соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом
здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на коронавірусну
хворобу. На період карантину відкрити відповідний листок непрацездатності
можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись
до свого сімейного лікаря.
Тривалість
самоізоляції під медичним наглядом відповідно до діючих нормативно-правових
актів і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я складає 14 днів. Як і в
загальних випадках, лікарняний листок спочатку видається на п’ять днів з
наступним продовженням.
Сума
компенсації втраченого за цей період заробітку складе 50% середнього доходу
незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників.
ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів
оплачуються роботодавцем.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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