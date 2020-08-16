воскресенье, 16 августа 2020 г.

МАЙЖЕ 75 ТИСЯЧ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК ОТРИМАЛИ ВІД ФОНДУ ДОПОМОГУ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

 

Під опікою Фонду соціального страхування України – майже 6 мільйонів працюючих жінок. Упродовж першого півріччя 2020 року 74,8 тисяч з них перебували у декретній відпустці і отримали від ФССУ допомогу по вагітності та пологах.

Для них Фонд профінансував майже 8,5 мільйонів днів перебування у відпустці по вагітності та пологах – на це було направлено 2,4 мільярди гривень. Видатки на допомоги по вагітності та пологах зросли на 195,8 млн грн, або 9% порівняно з тим же періодом 2019 року.

Допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах порівняно з минулим роком зріс на 15,8% – з 241,72 гривень до 279,8 гривень.

 

                                                                       Прес - служба виконавчої дирекції Фонду

                                                                       соціального страхування України

Автор: на

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)