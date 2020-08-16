МАЙЖЕ 75 ТИСЯЧ ПРАЦЮЮЧИХ ЖІНОК ОТРИМАЛИ ВІД ФОНДУ ДОПОМОГУ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Під опікою Фонду соціального страхування України – майже 6 мільйонів працюючих жінок. Упродовж першого півріччя 2020 року 74,8 тисяч з них перебували у декретній відпустці і отримали від ФССУ допомогу по вагітності та пологах.
Для них Фонд профінансував майже 8,5 мільйонів днів
перебування у відпустці по вагітності та пологах – на це було направлено 2,4
мільярди гривень. Видатки на допомоги по вагітності та пологах зросли на 195,8
млн грн, або 9% порівняно з тим же періодом 2019 року.
Допомога по вагітності та пологах у
розмірі 100% середньої заробітної плати надається працюючим жінкам за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у зв’язку
із вагітністю та пологами.
Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги
по вагітності та пологах порівняно з минулим роком зріс на 15,8% – з 241,72
гривень до 279,8 гривень.
Прес
- служба виконавчої дирекції Фонду
соціального
страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария