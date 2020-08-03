Уряд затвердив зміни до бюджету ФССУ щодо виділення коштів на виплату допомог родинам померлих від COVID-19 медиків

Сьогодні, 01 липня, Кабінет Міністрів України затвердив зміни до річного бюджету Фонду соціального страхування України в частині виділення Фонду фінансової допомоги для проведення одноразових страхових виплат родинам медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.
Це
дозволить здійснити фінансування одноразових допомог членам сім’ї, батькам і
утриманцям померлих від COVID-19
медиків у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень у найближчий час.
Раніше
відповідні зміни схвалило правління Фонду, також виділення зазначеної
фінансової допомоги 30 червня погодив Комітет ВРУ з питань бюджету.
Загалом
на здійснення цих виплат передбачено 233 мільйони 322 тисячі гривень. Кошти
будуть виділені Міністерству соціальної політики України з фонду боротьби з COVID-19 та надані ФССУ на безповоротній
основі.
Нагадаємо,
30 червня дві родини померлих від коронавірусної хвороби медичних працівників
отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень одноразової допомоги відповідно до
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виплата допомоги у
розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень буде здійснена Фондом за кошти
державного бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб». На сьогодні ФССУ здійснив усі необхідні кроки для
проведення цих виплат у найкоротші терміни після надходження коштів до Фонду.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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