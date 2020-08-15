ФОНД КОМПЕНСУВАВ ВТРАЧЕНИЙ ЗАРОБІТОК ЗА 15 МЛН ДНІВ ЛІКУВАННЯ

У січні - червні роботодавці подали до Фонду на оплату заяви-розрахунки за 1,6 мільйонами листків непрацездатності. Застраховані українці провели на лікарняних у зв’язку із хворобою або травмою 14 мільйонів 906 тисяч 163 оплачуваних за кошти Фонду днів.
За
оперативними даними загальна сума видатків ФССУ на компенсацію втраченого
українськими працівниками заробітку за зазначеними заявами-розрахунками склала
4,8 мільярди гривень, допомоги по тимчасовій непрацездатності отримали 1,14
мільйонів осіб.
На
сьогодні Фонд перевів фінансування таких допомог у оперативний режим –
заяви-розрахунки фінансуються упродовж одного робочого дня, аби максимально
пришвидшити отримання застрахованими грошових допомог від ФССУ у період
карантину. Також в оперативному режимі здійснюється фінансування допомог по
вагітності та пологах.
Нагадаємо,
за підсумками І півріччя 2020 року середньоденний розмір допомоги по тимчасовій
втраті працездатності склав 321,23 гривні – це на 51,57 гривні, або 19,1%
більше, ніж за той же період 2019 року.
Прес
- служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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