Новий рентгенапарат вже у Сновську

Але використовувати його в роботі можна буде лише після оформлення всіх необхідних документів
Тема забезпечення місцевих медичних закладів новою апаратурою завжди цікавила наших земляків. Зрештою, саме сучасне обладнання робить діагностику більш точною, а лікування – якіснішим. Як розповіла «Променю» виконуюча обов’язки генерального директора Сновської центральної районної лікарні Ірина Якубовська, нещодавно відбулася доволі важлива подія для медичної галузі Сновщини - закуплена нова рентгенівська діагностична система. МІРО
Вже десять років керівництво місцевої лікарні ставило питання про модернізацію наявної рентген-апаратури. Річ у тім, що вона здебільшого застаріла як фізично, так і морально. Час від часу виходила з ладу, а ремонт обходився справді недешево. Найдовше експлуатується флюорограф – з 1973 року. Трохи «молодшим» є штатний рентгенапарат, якому понад тридцять років. Пересувний рентген-діагностичний апарат, який використовувався в реанімаційному відділенні, 2008 року випуску, а дентальний (для стоматологічного обслуговування) – 2013-го. І ось цього літа райлікарня отримала сучасну рентгенівську систему «Нью-орієнтал». ЇЇ можливості дійсно великі: висока якість знімків, комп’ютерна обробка даних, здатність пріоритетно виводити зображення окремих органів організму людини. Результати обстеження за необхідності переносяться на диск і видаються пацієнту або пересилаються лікарю в електронній формі. Плівка, як раніше, вже не потрібна.
Однак відразу слід зазначити: щоб використовувати нову апаратуру в роботі - треба оформити великий пакет дозвільних документів. За словами Ірини Якубовської, рентгенівська діагностична система є джерелом іонізуючого випромінювання. Тому її застосування регламентується певними вимогами державної інспекції ядерного регулювання, яка знаходиться в Києві. Звісна річ, керівництво райлікарні та місцевої громади робить усе можливе для швидкого затвердження необхідної документації. Проте цей процес може тривати не один місяць, допоки на всіх ліцензіях і дозволах з’являться потрібні підписи та печатки. Хоча головне інше: апаратура вже знаходиться в Сновську і рано чи пізно запрацює на благо мешканців нашого краю.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Рентгенівська діагностична система для райлікарні була придбана на засадах співфінансування. З державного бюджету (на соціально-економічний розвиток) було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень, а з бюджету місцевої громади – 561 тисячу. Закупівлю проведено через електронну систему Prozorro. Початкова вартість апаратури була 2 млн 100 тис. грн., а остаточна – 1 млн 961 тисяча. Тобто вдалося заощадити майже 140 тисяч гривень.
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