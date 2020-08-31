ФССУ профінансував одноразові допомоги для двох сімей, чиї рідні померли від профзахворювання на COVID-19

Для родини помічниці лікаря-епідеміолога зі Львівщини, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету. Допомога була перерахована Фондом сьогодні, 26 серпня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Загалом
станом на сьогодні ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для дев’яти родин
медичних працівників.
Також
сьогодні Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразової
допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі
219 тисяч 700 гривень членам родини водія санітарного транспорту з Закарпаття,
який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Загалом
ФССУ профінансував надання такої допомоги для десяти родин.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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