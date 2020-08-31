понедельник, 31 августа 2020 г.

Кримінальна хроніка

 У суботу, 22 серпня, в Кучинівці знову сталася дорожньо-транспортна пригода. На нещодавно відремонтованій ділянці шляху водій легкової машини не впорався з керуванням,  внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя. На щастя, люди в цій оказії не постраждали.

Схоже, що новий асфальт спонукає деяких нерозважливих водіїв до невиправдано швидкої їзди…

23 серпня співробітники Сновського відділення Національної поліції оперативно розкрили злочин (незаконне заволодіння велосипедом і двома мобільними телефонами). У крадіжці підозрюється раніше семикратно (!) судимий мешканець Сновська, 1974 р.н. 

Автор: на
Ярлыки:

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