Фонд гарантує оплату лікарняних у випадку звільнення під час хвороби

Фонд соціального страхування України гарантує надання матеріального забезпечення у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності застрахованих осіб, якщо хвороба триває і після звільнення.
У
зв’язку із запровадженням карантину на території України, пов’язаного із
поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, все
більше роботодавців вдаються до оптимізації виробництва, змін умов праці та
скорочення чисельності працюючих.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, а також в
разі ізоляції від COVID-19 виплачується ФССУ застрахованим особам, починаючи з
шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або
до встановлення МСЕК інвалідності, незалежно від звільнення, припинення
підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати
працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця. Звільнення під час
тимчасової непрацездатності не є підставою для відмови в оплаті лікарняного.
Нагадаємо, що розмір допомоги з тимчасової втрати
працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50%
середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від
3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за
наявності пільг відповідно до законодавства). Сума виплат від
Фонду за час ізоляції від COVID-19 складає
50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, і 100%
середнього доходу – для медичних працівників.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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