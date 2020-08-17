понедельник, 17 августа 2020 г.

Фонд гарантує оплату лікарняних у випадку звільнення під час хвороби

 

Фонд соціального страхування України гарантує надання матеріального забезпечення у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності застрахованих осіб, якщо хвороба триває і після звільнення.

У зв’язку із запровадженням карантину на території України, пов’язаного із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, все більше роботодавців вдаються до оптимізації виробництва, змін умов праці та скорочення чисельності працюючих.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, а також в разі ізоляції від COVID-19 виплачується ФССУ застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності, незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця. Звільнення під час тимчасової непрацездатності не є підставою для відмови в оплаті лікарняного.

Нагадаємо, що розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства). Сума виплат від Фонду за час ізоляції від COVID-19 складає 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, і 100% середнього доходу – для медичних працівників.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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