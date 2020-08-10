Фонд соціального страхування не наділений повноваженнями щодо визначення належності до складу сім’ї померлого медичного працівника

За Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я.
На виконання норм цього Закону постановою Кабінету Міністрів
України від 17.06.2020 № 498 затверджено Порядок здійснення страхових
виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з
інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів.
Одноразова допомога членам родини померлого внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання
професійних обов'язківмедика здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету через Фонд соціального страхування України.
У випадку смерті медичного працівника виплата буде
здійснена членам сім’ї, батькам і утриманцям у 750-кратному розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня
календарного року, що на сьогодні становить 1,576 млн гривень.
Страхова виплата призначається і виплачується
разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого
працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.
Члени сім’ї та батьки померлого працівника
визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.
Порядком № 498 визначено виключний перелік осіб, які можуть бути
визнані утриманцями померлого медичного працівника, якими є діти, на утримання
яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати
аліменти, та непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого
медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.
Слід зазначити, що Фонд соціального страхування
України не наділений повноваженнями щодо визначення належності до складу сім’ї
померлого медичного працівника. Фонд повинен отримати від такого члена сім’ї
відповідний документ, передбачений пунктом 7 зазначеного Порядку. Такими
документами є:копія
свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитини (у разі виплати грошової допомоги
дитині), а в разі їх відсутності, відповідні рішення суду про встановлення
факту сімейних відносин або визнання батьківства.
Крім того, за Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» у випадку смерті потерпілого Фонд
виплачує одноразову допомогу його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день
настання права на страхову виплату (з 01.07.2020 року - 219 700,0 грн), та
одноразову допомогу кожній особі, яка перебувала на його утриманні, у сумі, що
дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.07.2020
року 43 940,0 грн).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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