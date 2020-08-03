Фонд профінансував одноразові допомоги родинам медиків з Одещини і Чернівецької області

Фонд
соціального страхування України профінансував одноразові допомоги у розмірі 210
тисяч 200 гривень членам родин старшої медичної сестри з Чернівецької області
та лікаря-анестезіолога з Одещини, які померли внаслідок гострого професійного
захворювання на COVID-19. Страхові виплати було перераховано сьогодні, 28
липня, кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів.
Станом на
сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для шести
родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під
час виконання професійних обов'язків.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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