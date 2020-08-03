понедельник, 3 августа 2020 г.

Фонд профінансував одноразові допомоги родинам медиків з Одещини і Чернівецької області

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги у розмірі 210 тисяч 200 гривень членам родин старшої медичної сестри з Чернівецької області та лікаря-анестезіолога з Одещини, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Страхові виплати було перераховано сьогодні, 28 липня, кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж декількох банківських днів.

Станом на сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для шести родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України


Автор: на

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