Сума компенсацій працюючим за час ізоляції від COVID-19 перевищила 10 млн грн

Кожна застрахована особа в разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу має право отримати листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 з метою упередити ризики поширення пандемії. Втрачений за час самоізоляції під медичним наглядом заробіток компенсує Фонд соціального страхування України.
Станом
на сьогодні ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки, видані через ізоляцію від
COVID-19, на суму понад 10 мільйонів гривень. Найбільше таких листків
непрацездатності було видано у Житомирській області – виплати нараховано для
понад тисячі осіб на суму близько 1,5 мільйони гривень.
Фінансування
допомог в разі ізоляції від коронавірусної хвороби здійснюється ФССУ за кошти
фінансової допомоги, виділені з фонду боротьби з COVID-19 відповідно до постанови
Уряду.
Рішення
про направлення на самоізоляцію під меднаглядом з видачею листка
непрацездатності приймає лікар за наявності підстав – відкрити такий лікарняний
на період карантину можливо у дистанційному режимі, за допомогою засобів
телефонного зв’язку.
Сума
виплат від Фонду за час ізоляції складе 50% середнього доходу незалежно від
тривалості страхового стажу, і 100% середнього доходу – для медичних
працівників.
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