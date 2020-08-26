среда, 26 августа 2020 г.

Гостре профзахворювання медиків на COVID-19 складає 39,5% у структурі нещасних випадків

 

За підсумками липня 2020 року у структурі виробничого травматизму галузь охорони здоров’я склала 43% від усіх повідомлень про нещасні випадки, з них 39,5% – випадки гострого професійного захворювання на COVID-19. Про це повідомив начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергій Таровик під час селекторної наради. Участь у заході взяли фахівці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві та керівники профільних відділів управління профілактики страхових випадків.

На нараді було проаналізовано дані щодо травматизму, профзахворюваності та профілактичної роботи за підсумками І півріччя 2020 року. Висвітлено стан розслідування гострих професійних захворювань внаслідок інфікування коронавірусною інфекцією медичних та інших працівників, роботи яких пов’язані з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження COVID-19.

Так, за аналітичними даними 2019 року у структурі травматизму за кількістю виробничих нещасних випадків перше місце займала добувна галузь, яка складала 17,6% від усіх випадків, у той час як галузь охорони здоров’я п’яте місце та складала 6,3% від усіх випадків.

«Однак, уже за підсумками першого півріччя 2020 року добувна галузь склала 16,7% від нещасних випадків, які стались на виробництвах, а кількість нещасних випадків у галузі охорони здоров’я зросла до 15,2%. За підсумками семи місяців, у зв’язку із унормуванням проведення розслідувань гострого професійного захворювання на COVID-19, відбулось різке зростання кількості завершених розслідувань, і галузь охорони здоров’я дає вже 22,5% від усіх нещасних випадків (43% у липні), а добувна галузь, яка завжди була найтравматичнішою, – 15%. З цих 22,5%: випадків гострого професійного захворювання медичних або інших працівників на коронавірусну хворобу – 17,1% або 421 випадок за сім місяців», – зазначив Сергій Таровик.

За його словами, в умовах пандемії фахівці Фонду, страхові експерти з охорони праці робочих органів ФССУ мають змінювати акценти і пріоритети своєї роботи та направити зусилля на якісне і оперативне проведення розслідувань випадків захворювання медиків на COVID-19, а також роботу з профілактики і запобігання випадків інфікування під час виконання посадових обов’язків.

«Ми маємо переформатувати свою роботу, аби уповільнити поширення коронавірусної інфекції серед медичних і інших працівників закладів охорони здоров’я. Потребує великої уваги питання ефективного функціонування системи управління охороною праці тих лікарень, де зафіксовано випадки інфікування медиків. Зараз проводимо аналіз росту гострої профзахворюваності і під час розслідувань розробляємо заходи щодо запобігання, які є обов’язковими до виконання закладами охорони здоров’я», – говорить Сергій Таровик.

Начальниця відділу організаційно-методичного забезпечення роботи страхових експертів Ірина Васинська акцентувала на важливості та навела приклади правильного оформлення матеріалів за результатами розслідувань випадків захворювання медиків на COVID-19. Надала методичні рекомендації та звернула увагу учасників наради на помилки про підготовці документів. 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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