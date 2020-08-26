Гостре профзахворювання медиків на COVID-19 складає 39,5% у структурі нещасних випадків

За підсумками липня 2020 року у структурі виробничого травматизму галузь охорони здоров’я склала 43% від усіх повідомлень про нещасні випадки, з них 39,5% – випадки гострого професійного захворювання на COVID-19. Про це повідомив начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергій Таровик під час селекторної наради. Участь у заході взяли фахівці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві та керівники профільних відділів управління профілактики страхових випадків.
На
нараді було проаналізовано дані щодо травматизму, профзахворюваності та
профілактичної роботи за підсумками І півріччя 2020 року. Висвітлено стан
розслідування гострих професійних захворювань внаслідок інфікування
коронавірусною інфекцією медичних та інших працівників, роботи яких пов’язані з
виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження
COVID-19.
Так,
за аналітичними даними 2019 року у структурі травматизму за кількістю
виробничих нещасних випадків перше місце займала добувна галузь, яка складала
17,6% від усіх випадків, у той час як галузь охорони здоров’я п’яте місце та
складала 6,3% від усіх випадків.
«Однак,
уже за підсумками першого півріччя 2020 року добувна галузь склала 16,7% від
нещасних випадків, які стались на виробництвах, а кількість нещасних випадків у
галузі охорони здоров’я зросла до 15,2%. За підсумками семи місяців, у зв’язку
із унормуванням проведення розслідувань гострого професійного захворювання на
COVID-19, відбулось різке зростання кількості завершених розслідувань, і галузь
охорони здоров’я дає вже 22,5% від усіх нещасних випадків (43% у липні), а
добувна галузь, яка завжди була найтравматичнішою, – 15%. З цих 22,5%: випадків
гострого професійного захворювання медичних або інших працівників на
коронавірусну хворобу – 17,1% або 421 випадок за сім місяців», – зазначив
Сергій Таровик.
За
його словами, в умовах пандемії фахівці Фонду, страхові експерти з охорони
праці робочих органів ФССУ мають змінювати акценти і пріоритети своєї роботи та
направити зусилля на якісне і оперативне проведення розслідувань випадків
захворювання медиків на COVID-19, а також роботу з профілактики і запобігання
випадків інфікування під час виконання посадових обов’язків.
«Ми
маємо переформатувати свою роботу, аби уповільнити поширення коронавірусної
інфекції серед медичних і інших працівників закладів охорони здоров’я. Потребує
великої уваги питання ефективного функціонування системи управління охороною
праці тих лікарень, де зафіксовано випадки інфікування медиків. Зараз проводимо
аналіз росту гострої профзахворюваності і під час розслідувань розробляємо
заходи щодо запобігання, які є обов’язковими до виконання закладами охорони
здоров’я», – говорить Сергій Таровик.
Начальниця
відділу організаційно-методичного забезпечення роботи страхових експертів Ірина
Васинська акцентувала на важливості та навела приклади правильного оформлення
матеріалів за результатами розслідувань випадків захворювання медиків на
COVID-19. Надала методичні рекомендації та звернула увагу учасників наради на
помилки про підготовці документів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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