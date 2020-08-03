понедельник, 3 августа 2020 г.

Зріс розмір одноразових страхових виплат від Фонду

З 01 липня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 102 гривень до 2 197 гривень.

Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членів їх родин, утриманців у разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 01 липня цього року, розмір допомоги складе:

• потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 37 349 грн;

• сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 219 700 грн;

• утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 43 940 грн.

Раніше ці виплати становили 35 734 грн, 210 200 грн і 42 040 грн відповідно.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України


Автор: на

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