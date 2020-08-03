Зріс розмір одноразових страхових виплат від Фонду

З 01 липня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 102 гривень до 2 197 гривень.
Відповідно
зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом
соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на
виробництві або професійних захворювань, а також членів їх родин, утриманців у
разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків.
Так, для осіб, у яких право на страхові
виплати від Фонду настало з 01 липня цього року, розмір допомоги складе:
• потерпілому внаслідок нещасного
випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності
(максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 37 349 грн;
• сім’ї у разі смерті потерпілого
(100 розмірів прожиткового мінімуму) – 219 700 грн;
•
утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) –
43 940 грн.
Раніше
ці виплати становили 35 734 грн, 210 200 грн і 42 040 грн
відповідно.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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