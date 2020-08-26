Потерпілі на виробництві отримали 792,7 млн грн щомісячних страхових виплат у липні

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також члени їх родин у разі смерті потерпілих отримують від Фонду соціального страхування України страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності.
ФССУ
профінансував щомісячні страхові виплати за липень для майже 203 тисяч осіб,
видатки склали 792 мільйони 680 тисяч гривень.
Право
на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно
до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати
потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір
щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового
мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати
потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може
бути меншим за прожитковий мінімум.
Нагадаємо,
упродовж січня–червня 2020 року Фонд соціального страхування України направив
майже 4,4 млрд гривень на щомісячні страхові виплати. Це на 0,3 млрд грн, або
17,6% більше, ніж за той же період 2019 року.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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