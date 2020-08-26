Підстави визнання фізичної особи банкрутом та порядок відновлення її платоспроможності

Основним
нормативним актом, який регулює питання неплатоспроможності фізичної особи,
його відновлення та процедура відновлення - є Кодекс України з процедур банкрутства.
Якщо раніше закон передбачав можливість банкрутства фізичних осіб за боргами, які виникли внаслідок підприємницької діяльності, тобто фізичних осіб-підприємців, то після набрання чинності кодексом можливе банкрутство фізичної особи без такого статусу.
Ініціювати процедуру відновлення
платоспроможності фізичної особи можливо тільки за заявою боржника.
Особливі умови для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність передбачено статтею 115 Кодексу України з процедур банкрутства:
· розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 2020 рік - 141 690 грн.);
· боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж 2 (двох) місяців;
· ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;
· існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
Але для звернення із заявою не є необхідним дотримання всіх вищезазначених умов, інколи достатньо може бити і однієї.
Як зазначено вище, фізична особа має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. До заяви обов'язково додаються докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди арбітражному керуючому за три місяці виконання повноважень, розмір якої становить п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним керуючим повноважень (тобто, на 2020-й рік розмір авансування становитиме 31 530 грн.).
Судовий збір за подання даної заяви не передбачено Кодексом.
Суд, не пізніше 5 (п'яти) днів з дня надходження заяви, виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду й призначає дату підготовчого засідання.
Після відкриття
провадження у справі про неплатоспроможність щодо боржника або його майнового
стану настають такі наслідки: не нараховують штрафні санкцій та відсотки за
простроченими зобов'язаннями боржника, вводять мораторій на задоволення вимог
кредиторів, корпоративні права боржника здійснюють, враховуючи обмеження,
встановлені кодексом, строк виконання усіх грошових зобов'язань боржника
вважається таким, що настав, відчуження майна боржника у будь-який спосіб
відбувається за погодженням з арбітражним керуючим, який є головним у справі
про банкрутство.
У процедурі банкрутства фізичної особи є дві стадії: реструктуризація боргів та визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів.
Реструктуризація
боргів є найбільш оптимальним варіантом закінчення справи про банкрутство
фізичної особи як для фізичної особи, так і для кредиторів, оскільки
відбувається відновлення її платоспроможності та погашення боргів.
Складають план
реструктуризації, в якому зазначають розмір визнаних судом вимог кредиторів із
зазначенням суми та черговості задоволення, інформація про всі доходи боржника,
а також про ймовірні очікувані доходи в майбутньому, розмір щомісячної суми,
яку виділятимуть на задоволення вимог кредиторів, вимоги кредиторів, які будуть
прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів.
А після того, як
суд затвердить такий план, боржник втрачає право:
·
бути поручителем за будь-якими
зобов'язаннями інших осіб,
·
укладати договори довічного утримання,
переведення боргу, позики,
·
укладати договори щодо відчуження або
обтяження рухомого та нерухомого майна, вартість якого перевищує 10 розмірів
мінімальної заробітної плати.
У разі визнання
боржника банкрутом суд призначає керуючого реалізацією майна боржника, який
спільно з ним і проводить інвентаризацію майна та визначає його вартість. Таке
майно складає ліквідаційну масу, до складу якої не може входити - житло, яке є
єдиним місцем проживання сім'ї боржника, інше майно боржника, на яке згідно із
законодавством не може бути звернене стягнення, кошти, які перебувають на
рахунках у пенсійних фондах та фондах соціального страхування.
Так,
така процедура вирішує питання боргів фізичної особи виключно в законній
площині за допомогою суду та арбітражного керуючого. Введення мораторію на задоволення
вимог кредиторів, борг перестає збільшуватися, штрафні санкції не застосовують.
А заборгованість буде погашена або списана повністю, незважаючи на суму боргу.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год.
до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за
адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
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Менського місцевого центру з надання БВПД з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою:
м. Мена, вул. С. Титаренка 6а, тел.:
(0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Інформація підготовленна
начальником Сновського БПД
Литвиненко І.С.
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