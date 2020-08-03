Збирання врожаю без травм

Розпочинається збирання ранніх зернових культур сільськогосподарськими підприємствами. Землі сільськогосподарського призначення є в обробітку у великих сільгосппідприємствах, фермерських господарствах та приватних підприємців. Виконання сільськогосподарських робіт проводиться і новітньою технікою, і тією, що була в експлуатації у країнах Європи, і технікою, що була в експлуатації у колгоспах тає застарілою. Питання безпеки праці часто залишаються поза увагою роботодавців. Крім того, необхідно враховувати й обмолот городів громадян, під час якого комбайнери перебувають на самоконтролі.
При цьому хочеться наголосити, що
найбільш травмонебезпечним періодом у
сільськогосподарському виробництві є проведення зернозбиральних робіт. Це
зумовлено максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до
помилкових дій, нехтуванням безпекою та відсутністю належного контролю за
безпечним виконанням робіт з боку керівників сільгосппідприємств та
інженерно-технічного персоналу, де вони є (оскільки, на жаль, у реаліях нашого
сьогодення утримання інженерно-технічного персоналу не може дозволити собі
кожне підприємство).
Перед початком зернозбиральних
робіт керівниками господарств, фермерами повинні бути проведені певні
організаційно-профілактичні заходи для недопущення випадків травмування
працюючих на жнивах. Тому хочеться наголосити роботодавцям, що для цього, в
першу чергу, необхідно забезпечити:
- проведення інструктажів з
охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які будуть брати участь
у збиранні врожаю;
- до роботи на тракторах та
комбайнах допускати механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли
медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають
посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою;
- ознайомлення під розписку всіх
водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів по
території господарств;
- виділити, позначити табличками
та обладнати спеціальні місця для відпочинку і харчування працюючих,
забезпечити їх умивальниками, миючими засобами та рушниками;
- до початку робіт усіх
працівників забезпечити спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального
захисту (рукавиці, окуляри, респіратори тощо), укомплектувати всю
зернозбиральну техніку необхідним протипожежним устаткуванням та
вогнегасниками, поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської
допомоги; забезпечити комбайнерів чистками, різаками, щітками, спеціальними гачками
для очищення різального апарату, решіт, молотарки та інших робочих органів
зернозбиральних комбайнів;
- на всіх небезпечних вузлах
зернозбиральної техніки необхідно відновити або обладнати захисні кожухи,
робота без яких категорично забороняється;
-усі види регулювальних,
ремонтних, налагоджувальних робіт і технічного обслуговування
сільськогосподарської техніки проводять тільки після повної зупинки всіх
агрегатів;
-усі трактори та автомобілі, які
беруть участь у жнивах, повинні бути обладнані справними іскрогасниками.
Під час жнив велика робота
проводиться на зернових токах. При цьому виді робіт потрібно, щоб на вході та
виході з току висів плакат «Вхід стороннім особам заборонено», щоб бункери для
зерна мали решітки або кришки і були обов’язково замкнені. Вмикання
зерноочисних машин проводить відповідальний працівник. Під час технічного
обслуговування або ремонту обладнання повинно бути зупинене та відімкнене від
напруги. При цьому на рубильниках і пускових пристроях вивішуються плакати «Не
вмикати! Працюють люди!».
Усі ці
вимоги нормативно-правових актів відомі, але не буде зайвим ще раз звернути
увагу працівників на те, що невиконання їх може призвести до непоправного. Прикрі
факти минулих років нагадують про це.Так,наодному ізсільгосппідприємств
Чернігівської області помічник комбайнера ліг відпочивати під вантажним
автомобілем, який чекав завантаження зерном на полі. Коли від комбайну поступив
сигнал про початок завантаження, водій автомобіля, що відпочивав в його кабіні,
завів автомобіль та поїхав до комбайну. Внаслідок чого помічник комбайнера, що
відпочивав під колесом автомобіля, загинув на місці події. Ще приклад:
комбайнер ліг відпочивати біля копни соломи. У цей час автомобіль, який
завантажився зерном, почав рух і переїхав чоловіка. Внаслідок чого комбайнер
загинув.
В обох
наведених прикладах працівники грубо порушили вимоги інструкцій з охорони
праці, не дбали про особисту безпеку і внаслідок цього загинули.
Керівникам підприємств потрібно
слідкувати за усуненням наявних порушень і з усією відповідальністю поставитися
до безпеки працівників на жнивах. Адже головною метою жнив є не тільки
своєчасність та якість збирання врожаю, а й збереження життя та здоров’я людей,
які працюють на жнивах.
Звертаємося до всіх, хто працює
на жнивному полі у цьому році! Бережіть своє життя і здоров’я, тільки виконання
вимог охорони праці, належна організація робіт дадуть змогу провести збирання
зернових врожаю 2020 року без травм та аварій.
Сергій Лисогор, страховий експерт з
охорони праці
Городнянського відділення управління
виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в
Чернігівській області
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