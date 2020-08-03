понедельник, 3 августа 2020 г.

Родини померлих від COVID-19 медиків отримали допомоги від Фонду соціального страхування України

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування. У найближчий час Фондом також буде профінансовано для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Одноразова допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків.

Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним.

Дякуємо кожному, хто ризикує життям у боротьби з пандемією. Бережіть себе та будьте здорові!

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

 


Автор: на

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