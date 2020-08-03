Родини померлих від COVID-19 медиків отримали допомоги від Фонду соціального страхування України

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Члени
кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до
загальнообов’язкового державного соціального страхування. У найближчий час
Фондом також буде профінансовано для них одноразову страхову виплату у розмірі
1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Одноразова
допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які
померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту
з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час
виконання посадових обов’язків.
Висловлюємо
щирі співчуття близьким і рідним.
Дякуємо
кожному, хто ризикує життям у боротьби з пандемією. Бережіть себе та будьте
здорові!
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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