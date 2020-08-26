Кількість померлих працівників зменшилась на 3,4% за підсумками січня–липня

За
підсумками перших семи місяців 2020 року Фонд соціального страхування України
надав допомоги на поховання родинам 6 254 застрахованих осіб, які померли
у період трудової діяльності та чия смерть не пов’язана з виробничими
факторами. Це на 3,4% менше, ніж за той же період 2019 року.
Допомоги
були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі
4 100 гривень. Загалом у січні–липні поточного року на цей напрям
фінансування було направлено 25,641 млн гривень.
Призначення
допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної
чи міської (крім міст обласного значення) ради та оригіналу витягу з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на
поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на
поховання.
Також
упродовж січня–липня ФССУ відшкодував вартість поховання 29 потерпілих на
виробництві, чия смерть настала внаслідок нещасного випадку під час виконання
професійних обов’язків або профзахворювання. На це направлено 76,3 тисячі
гривень.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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