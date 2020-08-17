Служба зайнятості наголошує: «Працюєте, ви – не безробітний!»

Працювати і одночасно перебувати на обліку в службі зайнятості – заборонено законодавством. Про це розповіла заступник директора Сновської районної філії ЧОЦЗ Анна Садова.
- Анна Олександрівно, розкажіть, будь ласка, що таке зловживання статусом безробітного? Як це трапляється і чи попереджаються безробітні про наслідки?
- Статус безробітного надається громадянам за їх особистою заявою. Там людина зазначає, що не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечує себе роботою самостійно.
У день реєстрації в службі зайнятості громадянина як безробітного особистий консультант ознайомлює його з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного. При цьому наголошується на відповідальності за подання до служби зайнятості недостовірних даних та документів.
Факт незаконного отримання допомоги по безробіттю і зловживання офіційним статусом безробітного може бути виявлений як при реєстрації, так і протягом усього періоду безробіття.
Безробітний повинен повідомити свого кар’єрного радника про працевлаштування: укладання трудового договору чи цивільно-правового, підписання контракту, започаткування власної справи, отримання соціальних виплат. У разі виїзду безробітного за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку, така особа також зобов’язана повідомити про це державну службу зайнятості.
- Як можна дізнатися, що людина працює, перебуваючи на обліку?
- Ми користуємося даними про особу з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром страхувальників, звіряється термін перебування в трудових відносинах чи виконання робіт за цивільно-правовими договорами в того чи іншого роботодавця.
У Міністерства фінансів України отримуємо інформацію про соціальні виплати, зокрема, на догляд за дитиною-інвалідом, особою похилого віку, яка за медвисновком потребує стороннього догляду, пенсії та інше.
У разі виявлення розбіжностей починається процедура розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним. Кожний випадок розглядається на засіданні відповідної комісії, яка приймає рішення щодо необхідності здійснення перевірок безпосередньо в роботодавців.
У разі встановлення службою зайнятості належності безробітного до категорії зайнятих, такій особі припиняється реєстрація безробітного згідно з Законом України «Про зайнятість населення», а сума незаконно виплаченої допомоги по безробіттю та вартість наданих соціальних послуг підлягає поверненню до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Якщо відомості про доходи особи, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення, є недостовірними з вини роботодавця, то проводиться перерахунок допомоги з дня її призначення, а суми незаконно виплачених коштів повертаються роботодавцем.
- А якщо людина відмовляється добровільно повертати кошти?
- У разі відмови особи повернути кошти добровільно, стягнення їх відбувається в судовому порядку відповідно до законодавства. Але тоді борг може значно зрости. Це пов’язано зі сплатою безробітним судового збору, а це 1,5% ціни позову, але не менше одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. На 01.01. 2020 – це 2102 грн.
- Чи зможе така людина знову зареєструватися в службі зайнятості?
- Так, але наступна реєстрація можлива не раніше, ніж через 90 календарних днів від дня припинення реєстрації. Однак за умови, що незаконно отримані кошти на той час будуть відшкодовані в повному обсязі.
Є громадські роботи, на які безробітних направляє служба зайнятості. З особами, які беруть участь у них, укладаються строкові трудові договори. Тривалість цих робіт сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.
А ще – участь у виборах. Згідно з Виборчим кодексом України виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, виборів депутатів та Президента України, не є підставою для припинення реєстрації безробітних або припинення виплати їм допомоги по безробіттю.
- Скільки цього року безробітних на Чернігівщині незаконно отримували допомогу по безробіттю?
- Випадки, коли людина реєструється в службі зайнятості як безробітна, та паралельно отримує дохід не поодинокі. Протягом І півріччя 2020 року в області виявлено 42 особи, які неправомірно отримали кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 164,9 тис. грн. Добровільно відшкодовано 109,3 тис. грн. До суду подано 1 позов на суму 27,7 тис. грн.
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