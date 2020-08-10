понедельник, 10 августа 2020 г.

ВИДАТКИ ЗА ЛІКАРНЯНИМИ ЗРОСЛИ НА 101,8 МЛН ГРИВЕНЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ЛИПНЯ

 

Фонд соціального страхування України прийняв протягом липня 2020 року до оплати заяви-розрахунки для надання допомоги з тимчасової втрати працездатності на суму 667,5 млн гривень. Це на 18%, або 101,8 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року.

У липні за компенсацією втраченого заробітку за лікарняними листками звернулись 103,8 тисяч застрахованих осіб. Загалом вони провели на лікарняному понад 2 млн днів.

Середньоденний розмір допомоги від ФССУ за цей період склав 331,5 гривень.

Нагадаємо, що відповідно до Закону № 1105 робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

 

                                               Прес-служба виконавчої дирекції Фонду

                                               соціального страхування України

Автор: на

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