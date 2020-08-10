ВИДАТКИ ЗА ЛІКАРНЯНИМИ ЗРОСЛИ НА 101,8 МЛН ГРИВЕНЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ЛИПНЯ

Фонд соціального страхування України прийняв протягом липня 2020 року до оплати заяви-розрахунки для надання допомоги з тимчасової втрати працездатності на суму 667,5 млн гривень. Це на 18%, або 101,8 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року.
У липні за компенсацією втраченого
заробітку за лікарняними листками звернулись 103,8 тисяч застрахованих осіб.
Загалом вони провели на лікарняному понад 2 млн днів.
Середньоденний розмір допомоги від ФССУ за
цей період склав 331,5 гривень.
Нагадаємо, що відповідно до Закону № 1105 робочі
органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих
днів після надходження заяви-розрахунку на виплату матеріального забезпечення
застрахованим особам.
Прес-служба
виконавчої дирекції Фонду
соціального
страхування України
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