Фонд надав одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням родині померлого медика з Івано-Франківщини

Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 210 тисяч 200 гривень родині медичного працівника з Івано-Франківщини, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Страхову виплату було перераховано сьогодні, 04 серпня, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Минулого
тижня Фонд здійснив фінансування одноразової допомоги двом родинам померлих
медичних працівників з Одещини та Чернівецької області.
Станом на
сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для семи
родин, чиї близькі померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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