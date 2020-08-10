Відбулася зустріч з представниками громадських організацій потерпілих на виробництві

07 серпня перший заступник Міністра соціальної політики, голова правління Фонду Євген Котик за участю в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Тетяни Михайленко та керівників структурних підрозділів виконавчої дирекції провів зустріч з представниками громадських організацій потерпілих на виробництві.
На
зустрічі обговорили проблемні питання щодо соціального захисту потерпілих на
виробництві, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг.
Виконавчою
дирекцією Фонду спільно з Мінсоцполітики на сьогодні вживаються необхідні
заходи щодо врегулювання на законодавчому рівні і усунення обмежень на
здійснення Фондом видатків на медичні та соціальні послуги для потерпілих, одноразових виплат у разі
нещасного випадку чи профзахворювання.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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