З Україною в серці

Майже сорок художніх номерів, більше сотні учасників, вдячні оплески глядачів і чудова святкова атмосфера – такою була концертна програма до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України у Сновську.
Початок загальному настрою зробила масова вокально-хореографічна композиція «Україна-ненька», під час якої і артисти, і публіка, відчули, що українська пісня й українська краса справді єднають наш народ в одну спільноту. Продовження концерту було традиційним. За словами директора Сновського Будинку культури Лідії Легези, кожен сценічний номер був добре продуманим і мав, як то кажуть, свого глядача або слухача. Творчий доробок місцевих співаків, танцюристів і музикантів відповідав усім можливим смакам. Вони зробили все, щоб порадувати земляків і зробити свято зворушливо теплим, доброзичливим і веселим. Публіка напрочуд гарно зустріла ансамбль народних інструментів під керівництвом Тамари Гребенюк, народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник – Оксана Бондаревська), народний аматорський хор «Спадщина» (керівник – Ніна Квятковська), зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» (керівник – Ольга Сенченко), ансамбль духових інструментів (керівник – Леонід Рибальченко), дует Наталії та Михайла Волокушиних та інших артистів. А що вони відчували перед виходом на сцену? Про це «Промінь» запитав у них після концерту.
Любов Насінник:
– 23 серпня для мене – потрійне свято: День Державного Прапора, День Незалежності й день народження. Тому з самого ранку в душі панував гарний настрій. Друзі вітали мене, зичили щастя, а публіка своїми оплесками надихала дарувати позитив усім навколо. Відчувала нестримне бажання співати і співати, адже існує стільки чудових пісень! Радувало те, що нарешті після тривалого карантину наш творчий колектив зміг вийти на велику сцену, до глядачів. Зрештою, наша творчість саме для них. Сподіваюся, колись я та мої креативні колеги створимо власну пісню, в якій розповімо про свої почуття до України. І виконаємо її до Дня Незалежності.
Світлана Горбатович:
– Вихованці танцювального колективу «Ягідки» дуже відповідально поставилися до свого виступу на святі з нагоди Дня Незалежності. Попри п’ятимісячну карантинну перерву в репетиціях діти продемонстрували хорошу виконавську майстерність. Кілька номерів з репертуару української народної хореографії наочно продемонстрували – національне сценічне мистецтво завжди буде цікавим, популярним і сучасним. Головне – все робити професійно і вміти розкрити таланти нашого підростаючого покоління. А для різноманітності «Ягідки» представили на святі хореографічну композицію «Кавказький колорит». Вона справді захопила всіх присутніх. Ми дуже вдячні землякам за щирі оплески і схвальні відгуки після закінчення концерту.
Віктор Шумський:
– Чесно кажучи, під час концерту я відчував хвилювання - і коли співав, і коли грав на баяні у парі з Валерієм Шевардіним. Ми самі підібрали репертуар і було дуже приємно відчувати, що вгадали – саме ці музичні твори і чекали люди. Виступати на День Незалежності – дуже відповідально. Але разом з цим – і дуже приємно. Адже святкова атмосфера додає неймовірної наснаги. Особливо, коли виступаєш разом з такими профі та знавцями своєї справи, як мої колеги зі Сновського Будинку культури.
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