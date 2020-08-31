Нещодавно одна зі стін фоє Сновського Будинку культури набула нових і яскравих барв. На тендітно білому фоні з’явилася троянда. Цю чудову прикрасу в стилі українського народного орнаменту створили три майстрині – Ольга Довбиш, Наталя Платонова та Марина Савостенко. Декорований простір виглядає справді оригінально, створюючи навколо атмосферу затишку рідної хати.
Як розповіла «Променю» Ольга Довбиш, майстрині-однодумці присвятили кілька днів цій роботі. – За зразок художній композиції послужив орнамент на рушнику моєї бабусі, - каже вона. – Ми опрацювали зображення в автентичній кольоровій гамі, а виконано все було у манері вишивки «хрестиком». Сподіваємося, зроблене нами милуватиме і даруватиме приємні емоції кожному відвідувачу Сновського Будинку культури.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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