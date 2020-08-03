Фонд профінансував одноразову допомогу родині медика з Івано-Франківщини

Для родини завідувача диспансерного відділенняз Івано-Франківщини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч500 гривень за кошти державного бюджету.Допомога була перерахована Фондом сьогодні, 30 липня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансовано
державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» для п’яти родин медичних працівників.
Станом на
сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для шести
родин, чиї близькі померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під
час виконання професійних обов'язків.
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