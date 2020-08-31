Фонд компенсував 100% втраченого за час самоізоляції заробітку для 3 304 медиків

У разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу без засобів індивідуального захисту, медичні працівники мають право на отримання листка непрацездатності для проходження самоізоляції під меднаглядом. Фонд соціального страхування України компенсує для них втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.
Станом
на кінець серпня ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки, видані медичним
працівникам у разі ізоляції від COVID-19, на суму понад 5,5 мільйонів гривень,
допомоги нараховано для 3 304 осіб.
Найбільше
медичних працівників, які з початку пандемії пройшли оплачувану за кошти Фонду
соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом, зафіксовано в
Житомирській області – 652 особи, Чернігівській області – 325 осіб, Львівській
області – 272 особи, Рівненській області – 254 особи та Одеській області – 213 осіб.
Нагадаємо,
сума компенсації втраченого за період ізоляції від COVID-19 заробітку складає
50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх
застрахованих осіб та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює
фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються
роботодавцем.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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