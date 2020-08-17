понедельник, 17 августа 2020 г.

Фонд надав одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням родині померлого медика з Івано-Франківщини

 

Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 210 тисяч 200 гривень родині медичного працівника з Івано-Франківщини, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Страхову виплату було перераховано сьогодні, 04 серпня, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.

Минулого тижня Фонд здійснив фінансування одноразової допомоги двом родинам померлих медичних працівників з Одещини та Чернівецької області.

Станом на сьогодні ФССУ профінансував одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень для семи родин, чиї близькі померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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