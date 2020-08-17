Злодій чи шкідник?

На фоні того, як останніми роками значні ресурси місцевої громади використовуються для покращення благоустрою населених пунктів, відверто гидко виглядають вчинки деяких, м’яко кажучи, несвідомих громадян. Розбитий ліхтар вуличного освітлення, перевернутий смітник, потрощена тротуарна плитка – все це з розряду відомих прикладів варварського ставлення до громадського майна. І викликає цілком справедливе обурення з боку наших земляків.
Окрасою центра Сновська є клумби. Вони милують око і немов нагадують: попри все життя барвисте і прекрасне. Однак ще на початку літа хтось почав зухвало красти ті ж таки петунії та деякі інші квіти. Про мотиви такого шкідництва можна лише здогадуватися. Після неодноразового повторення крадіжок співробітники органів внутрішніх справ вирішили підвищити пильність при несенні служби. І результат не забарився.
Як розповів «Променю» заступник начальника Сновського відділення поліції Олег Салата, 7 серпня майже опівночі патрульні Дмитро Лисенко, Олександр Смоловик і Олександр Фомський побачили, як у міському парку під покровом темряви невідомий чоловік рве на клумбі квіти. Вони оперативно відреагували і затримали зловмисника. Ним виявився мешканець міста, 1999 року народження, робітник одного з місцевих заводів. Він зізнався у скоєному.
На нього складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил благоустрою населених пунктів). Матеріали будуть передані для розгляду на адмінкомісію міськради. На порушника чекає штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Слід сподіватися, це покарання стане пересторогою для тих, хто бажає нівечити громадське майно.
Фото надане Сновським відділенням Національної поліції
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