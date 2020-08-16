У липні Фонд направив на фінансування декретних 490 млн гривень

Протягом липня Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн. Це на 12,7%, або 55,1 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року.
Загалом
виплати нараховано для більше 13 тисяч працюючих жінок за понад 1,7 млн днів
перебування у декретних відпустках.
Середньоденний
розмір допомоги по вагітності та пологах у липні склав 281,8 гривні.
Нагадаємо,
допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати
надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування
України за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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