воскресенье, 16 августа 2020 г.

У липні Фонд направив на фінансування декретних 490 млн гривень

 

Протягом липня Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн. Це на 12,7%, або 55,1 млн гривень більше, ніж у червні 2020 року.

Загалом виплати нараховано для більше 13 тисяч працюючих жінок за понад 1,7 млн днів перебування у декретних відпустках.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах у липні склав 281,8 гривні.

Нагадаємо, допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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