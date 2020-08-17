У рамках чергового туру міжрайонного чемпіонату з футболу Сновщини і Городнянщини 2 серпня на місцевому стадіоні наш «Тайм» зустрівся з «Мощонкою». У першій половині зустрічі гості продемонстрували більш результативну гру – після помилки таймівського захисника футболіст суперників вийшов сам на сам з нашим голкіпером і провів м’яч у ворота.Проте після перерви ситуація змінилася. Спочатку мощонці збили у своєму штрафному майданчику гравця «Тайму» М.Сираша, а В.Хоменко вдало реалізував призначений пенальті. Трохи згодом під час атаки таймівців відбувся простріл біля воріт «Мощонки» і захисник гостей зрізав м’яч у власні ворота. Таким чином «Тайм» здобув у підсумку перемогу з рахунком 2:1.
А 9 серпня «Тайм» зіграв удома з командою ДЮСШ (Городня). Перший тайм позначився обопільними нерезультативними атакуючими діями, дрібним фолом і практичною відсутністю гольових моментів. Лише у другій половині гри голом відзначився наш Є.Буштрук. Городнянці намагалися відігратися, але пара організованих ними атак успіху не принесла.
Наступний тур чемпіонату призначений на неділю 16 серпня. Матч між місцевими командами «Тайм» і «Сновськ» розпочнеться о 17-ій годині. Футболісти «Тайму» грають за підтримки провідних спонсорів – підприємців О.Веселого та О.Якубіна.
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Нещодавно у Сновську відбулися два товариські матчі між командами місцевої спортшколи і ДЮСШ «Десна-2» (Чернігів). Перша гра завершилася перемогою наших юних футболістів – 1:0. (Забитим голом відзначився Т.Кравець). А в другій зустрічі суперники розійшлися з рахунком 1:1. Результативний удар в активі Є.Дворника.
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