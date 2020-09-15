вторник, 15 сентября 2020 г.

Майже 100 тисяч працюючих жінок знаходились у декретній відпустці у січні–серпні

 

За оперативними підсумками восьми місяців 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на оплату лікарняні листки, видані у зв’язку із вагітністю та пологами, на суму 3,28 мільярдів гривень. Допомоги нараховано для 99 690 працюючих жінок.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах порівняно з серпнем минулого року зріс на 14,8% та склав 280,14 гривень. 

Нагадаємо, зазначена допомога надається Фондом соціального страхування України працевлаштованим жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах.

Для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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