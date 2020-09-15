Майже 100 тисяч працюючих жінок знаходились у декретній відпустці у січні–серпні

За оперативними підсумками восьми місяців 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на оплату лікарняні листки, видані у зв’язку із вагітністю та пологами, на суму 3,28 мільярдів гривень. Допомоги нараховано для 99 690 працюючих жінок.
Середньоденний
розмір допомоги по вагітності та пологах порівняно з серпнем минулого року зріс
на 14,8% та склав 280,14 гривень.
Нагадаємо,
зазначена допомога надається Фондом соціального страхування України
працевлаштованим жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування
у відпустці по вагітності та пологах.
Для
обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної
заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку
із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не
враховується. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується,
виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові
внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру
мінімальної заробітної плати.
У
загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70
днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до
основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних
днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності
видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень
під час пологів або в післяпологовому періоді. Крім того, жінкам, віднесеним до
1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок
непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних
днів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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