Треба дотримуватися карантину і залишатися людьми

Цього разу про виявлення та лікування хворих на коронавірус читачам «Променя» розповіла керівник Сновського центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан.
– Станом на 23 вересня на амбулаторному лікуванні в нашому центрі перебувають 24 мешканці Сновського району. Діагноз у кожного з них підтверджений лабораторно. Усі вони перебувають удома під наглядом сімейних лікарів. Ще 15 осіб чекають на результати досліджень. (Від початку епідемії одужали 10 пацієнтів). Також на самоізоляції зараз перебуває 53 людини з числа тих, хто контактував з хворими. На щастя, у нас не зафіксовано підтверджених випадків занедужання на COVID-19 серед дітей.
На даний час прийом проводять шестеро сімейних лікарів, один з яких має статус сільського (в Тур’ї). Ще троє перебувають у відпустках з догляду за дитиною. Хоча загалом у штаті передбачено 12 лікарських посад. Фактично лікарі працюють із значним перенавантаженням. Принагідно хочу зазначити, що під час епідемії жоден працівник Сновського центру первинної допомоги не звільнився з роботи. Я вдячна своїм колегам за високу свідомість і самовіддану працю. Ми добре усвідомлюємо: ця проблема надовго і з нею доведеться жити й виконувати свої обов’язки попри очевидні ризики для здоров’я або й життя. Головне – дотримуватися професійних стандартів у будь-якій ситуації.
Робота спеціалістів Сновського центру виглядає наступним чином: якщо у людини є перші ознаки захворювання на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, то вона телефонує своєму сімейному лікарю і отримує консультацію. У разі відчутного погіршення самопочуття пацієнт може прийти на особистий прийом до лікаря. При необхідності проводиться швидкий тест на наявність COVID-19. А вже потім можлива госпіталізація до місцевої райлікарні або хворого транспортують у Корюківку. Власне, у закладах Сновського ЦПМД фельдшери та медсестри виконують призначення лікарів, хворим надають невідкладну допомогу. У разі необхідності можна задіяти черговий кабінет і палати денного стаціонару. З початку епідемії за нашими направленнями лабораторія в Чернігові провела 262 ПЛР-дослідження і 61 – ІФА-дослідження. Пояснюючи просто, ПЛР – визначення наявності вірусу в організмі людини, а ІФА – визначає антитіла до вірусу в людини, яка вже перехворіла. Імуно-ферментний аналізатор для досліджень є в Корюківці. Було б непогано отримати таке обладнання і для місцевої лабораторії. Однак коштує воно понад двісті тисяч гривень. Наразі ж пріоритетом є закупівля захисного спорядження і антисептиків для медпрацівників. На цю статтю видатків кошти виділила міськрада. До речі, у стадії вирішення знаходиться питання пошуку приміщення у Гвоздиківці для роботи фельдшера. У найближчій перспективі надання медичних послуг мешканцям цього села буде відновлене.
Хотілося б, щоб мешканці Сновської громади дуже відповідально поставилися до протиепідемічних заходів. Носіння захисних масок, дотримання норм гігієни і використання антисептиків, збереження соціальної дистанції між людьми (1,5 м) – обмеження не такі вже й тяжкі, але цілком здатні запобігти стрімкому поширенню коронавірусу. Ефективність підтверджена досвідом медпрацівників. Вони постійно перебувають у потенційно небезпечному колі хворих, але через дотримання карантинних вимог майже ніхто з них, слава Богу, досі не захворів. І ще – не треба панікувати. До земляків, які «підхопили» COVID-19, слід ставитися толерантно. Після подолання хвороби вони вже не становлять небезпеки для оточуючих. Навіть в умовах епідемії ми всі маємо залишатися людьми. І не важливо, де хто живе – у Сновську, Тихоновичах чи Жоведі…
Записав
Олег Мірошниченко
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