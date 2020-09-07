Найбільша кількість нещасних випадків захворювання медиків на COVID-19 зафіксована на Львівщині

З початку пандемії Фондом соціального страхування України отримано 8 784 повідомлення про клінічно підтверджені випадки гострого професійного захворювання медичних і інших працівників внаслідок зараження коронавірусною інфекцією.
Найбільша
кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що
складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових
обов’язків. У місті Києві отримано 808 повідомлень, у Рівненській області –
804, Закарпатській області – 653, Чернівецькій області – 578, Волинській
області – 547.
Станом
на сьогодні розслідування завершено по 2 049 випадках, 783 з них визнані
пов'язаними з виробництвом, у тому числі дев'ятнадцять – смертельні.
Нагадаємо,
у липні 2020 року у структурі виробничого травматизму галузь охорони здоров’я
склала 43% від усіх виробничих нещасних випадків, з них 39,5% – випадки
гострого професійного захворювання на COVID-19.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправка комментария