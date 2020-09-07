понедельник, 7 сентября 2020 г.

Найбільша кількість нещасних випадків захворювання медиків на COVID-19 зафіксована на Львівщині

 

З початку пандемії Фондом соціального страхування України отримано 8 784 повідомлення про клінічно підтверджені випадки гострого професійного захворювання медичних і інших працівників внаслідок зараження коронавірусною інфекцією.

Найбільша кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов’язків. У місті Києві отримано 808 повідомлень, у Рівненській області – 804, Закарпатській області – 653, Чернівецькій області – 578, Волинській області – 547.

Станом на сьогодні розслідування завершено по 2 049 випадках, 783 з них визнані пов'язаними з виробництвом, у тому числі дев'ятнадцять – смертельні.

Нагадаємо, у липні 2020 року у структурі виробничого травматизму галузь охорони здоров’я склала 43% від усіх виробничих нещасних випадків, з них 39,5% – випадки гострого професійного захворювання на COVID-19.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

 

Автор: на

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