Як кікбоксинг змінює людей?

Таке запитання «Промінь» поставив дев`ятнадцятирічному мешканцю Сновська Богдану Ісаченку. Замислившись на мить, він відповів: «Цей вид спорту загартовував мене духовно і морально, зробив стійким і навчив покладатися на власні сили. А найголовніше – я усвідомив, що не все вирішує сила. Щоб здобути перемогу – потрібні розум і твердий характер».
Рівно п`ять років тому Богдан Ісаченко прийшов до спортзалу, де займалися кікбоксери, і почув перше запитання від тренера Олександра Закревського: навіщо тобі кікбоксинг? І чотирнадцятирічний хлопчина відразу зрозумів, що відповідь він має дати передовсім собі. – Раніше я займався танцями, футболом. А згодом знайомі порадили звернути увагу на кікбоксинг. Спочатку з’явилося бажання просто спробувати себе у чомусь новому, перевірити, на що здатний. Початок у мене склався, як то кажуть, не дуже. Після трьох тижнів тренувань потрапив на свої перші змагання. І вперше відчув гіркоту поразки. Але мені вистачило сили волі, щоб зробити правильні висновки і не забути про цей контактний вид спорту. Правильно кажуть досвідчені кікбоксери: головне тут – не зламатися при першому ж випробуванні. Зрештою, навіть програш може стати стимулом для самовдосконалення. Важливо не зупинитися і продовжити рух вперед…
Вже через півроку Богдан Ісаченко виборов свій перший титул переможця обласних змагань у ваговій категорії до 50 кілограмів. Потім була участь і в Чемпіонатах України, де він регулярно здобував призові місця. Невисокий на зріст (деякі суперники виявлялися вищими за нього на дві голови), Богдан демонстрував дивовижну швидкість і нестримний напір у двобоях.
– Завжди виходжу на ринг з однією думкою: я тут лише задля перемоги. Ніколи, навіть у бою з відомим суперником, не думаю про погане. Завжди налаштовуюся на позитив. Хоча інколи і з’являються сумніви. Але віра в успіх має бути сильнішою. Дуже важливо – не втратити почуття реалізму. Недооцінка суперника – це погано. Так само, як і самовпевненість. Хто вважає себе сильним, забуває, що на нього обов’язково знайдеться хтось ще сильніший. Переконаний – хто сам себе хвалить, той зупиняється в розвитку. А кожен бій треба вести так, як сам хочеш, за власним планом.
Богдан Ісаченко наразі студент Національного університету «Чернігівський колегіум», опановує фах вчителя фізкультури. Продовжує регулярно тренуватися. Склав власну систему підготовки, упор робить на техніку двобою. Воно й зрозуміло – щоб здобувати перемоги – треба повсякчас шліфувати майстерність. І не забуває настанов тренера: не віддавай супернику переваги, не дай себе вдарити, рухайся, вчасно захищайся.
В активі нашого земляка – безліч боїв, проведених на чемпіонатах України та інших змаганнях. Він уже кандидат у майстри спорту. Мріє про набуття статусу майстра спорту і участь у Чемпіонаті Європи. І є всі підстави вірити в його успіх.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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