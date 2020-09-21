Мінімальну пенсію 65-річним підвищили

З 1 вересня на Чернігівщині майже 63,5 тис. непрацюючих пенсіонерів отримують перераховану пенсію. Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн до 2000 грн. Про це повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області Юрій Юрченко.
Законом України «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет на 2020 рік» встановлено підвищення мінімальної заробітної плати з 4723 до 5 000 гривень. Така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років та мають страховий стаж 35 років — чоловіки та 30 років — жінки. Відповідно до чинного законодавства, розмір пенсії у таких пенсіонерів має складати не менше 40 відсотків від мінімальної заробітної плати.
Слід мати на увазі, що до зазначеного розміру можуть встановлюватись доплати, зокрема – за понаднормовий стаж, підвищення чи надбавки, передбачені законодавством.
Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
Головним управлінням Пенсійного фонду в Чернігівській області перераховано пенсії майже 63,5 тис. пенсіонерам. Середній розмір підвищення склав сорок дві гривні.
Перераховані пенсії виплачуватимуться пенсіонерам у визначену їм дату, починаючи з 4 вересня. Перерахунки проведено автоматизованим способом, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Розмір підвищення розраховано індивідуально для кожного пенсіонера за документами, які містяться в пенсійній справі.
Довідково
Для осіб, що мають страховий стаж не менше як 30 років (жінки), 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата становить 2100 грн, а для громадян, старших за 80 років, які мають страховий стаж не менше як 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата становить 2600 грн.
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