Майже ідилічна крадіжка?

Все було, як у простенькому детективі. Глуха ніч, околиця міста Сновськ. Неподалік – залізничний переїзд. Бетонна огорожа складу локомотивного депо. Там, серед іншого, зберігаються пально-мастильні матеріали. Хтось акуратно передає через паркан «тару», в якій тихо булькає якась рідина. Ще один невідомий громадянин приймає «вантаж» і несе його до легкового автомобіля, що стоїть неподалік. Аж раптом цю тиху і майже ідилічну картину вщент зруйнували правоохоронці…
Про те, що на місцевих підприємствах залізничного транспорту можна «розжитися» на солярку – у Сновську знали давно. Той, хто досконало опанував мистецтво роботи дизельних двигунів і методологію списування пального, міг розраховувати на непоганий «приробіток». Більше того, за наявності певного комерційного хисту виникала гарна перспектива освоїти цей бізнес-проєкт у значно більших масштабах. Зрештою, деяким нашим землякам вряди-годи важко було не помітити на темній ділянці колії тепловоз, біля якого ненав`язливо і діловито сновигають люди з каністрами. Зливають... Щоправда, тут на думку спадає відомий вислів: «Що знають двоє – знає і свиня». Тим більш, що зазвичай крадії, як би не називали один одного «братами», але в глибині душі ненавидять своїх «колег» і тільки й чекають на слушну нагоду, щоб їх здати. Не виключено, що хтось із причетних до процесу і організував «витік інформації» в ніч з 28 на 29 серпня. А вже поліцейські не зволікали і відреагували доволі оперативно...
Але повернемося до суті справи. Існує офіційна версія, викладена на сайті головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Отже, 29 серпня, невдовзі після опівночі, поліція затримала трьох мешканців Сновщини під час виносу солярки з території депо. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про «факт розтрати пально-мастильних матеріалів», правова кваліфікація – ч.3 статті 191 Кримінального Кодексу України. (Привласнення або розтрата чужого майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років). Однак це покарання стане можливим лише у разі проведення поліцією ефективного та результативного розслідування й передачі справи до суду. Щоб підозрювані раптом не перетворилися на «свідків» або й взагалі – «непричетних». Може статися і перекваліфікація вчинку спритних залізничників – за більш легкою статтею.
«Промінь» попрохав висловити свою думку з приводу ймовірної крадіжки пального головного інженера локомотивного депо «Сновськ» С.В.КОТЛЯРЕВСЬКОГО. За його словами, на підприємстві регулярно проводиться профілактична робота з метою недопущення будь-яких протиправних явищ. Робітників інформують про випадки крадіжок у системі «Укрзалізниці» й покарання за такі вчинки. З кожним працюючим укладений договір про матеріальну відповідальність. На жаль, це не зупинило трьох робітників депо – машиніста й двох помічників машиніста – від ігнорування вимог законодавства.
– Вони працювали у нас вже не перший рік, - розповів С.В.Котляревський. – З 2005, 2006 і 2013 року. Після втручання в ситуацію правоохоронців ми провели інвентаризацію на паливному складі, огляд тепловоза. Співпрацюємо з поліцією для встановлення істини. Якщо в судовому порядку буде підтверджено провину наших працівників – винні будуть звільнені з роботи. А в депо уже затверджено перелік додаткових заходів для попередження крадіжок пально-мастильних матеріалів.
«Промінь» обов`язково поінформує читачів про завершення цієї історії. Щоправда, коли це станеться – точно не відомо… Слідство і суд можуть тривати довго.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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