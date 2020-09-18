Фонд прийняв на оплату лікарняні на 1,8 млн грн для компенсації заробітку медикам, хворим на COVID-19

Гостре професійне захворювання медичних і інших працівників на COVID-19, яке настало внаслідок інфікування під час виконання посадових обов’язків, вважається нещасним випадком на виробництві та передбачає страхові виплати та послуги від Фонду соціального страхування України.
Зокрема,
за час лікування гострого профзахворювання ФССУ компенсує застрахованим особам
втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості
стажу. З початку пандемії Фонд прийняв на оплату 500 таких листків
непрацездатності на суму понад 1,79 мільйонів гривень.
Загалом
працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через
профзахворювання на коронавірусну хворобу 6 141 день.
Виплати
здійснюються Фондом, починаючи з шостого дня непрацездатності і до повного
одужання, перші п’ять днів фінансує роботодавець. Підставою для надання
зазначеної допомоги є виданий в установленому порядку листок непрацездатності
та наявність акту розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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