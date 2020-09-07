понедельник, 7 сентября 2020 г.

Оновлено договір про подання електронних документів до ФССУ

 

Для подання до Фонду соціального страхування України електронних документів, зокрема, заяв-розрахунків на виплату допомог працівникам, страхувальники (роботодавці) мають укласти із відділенням робочого органу виконавчої дирекції ФССУ відповідний договір.

Наказом виконавчої дирекції Фонду від 26.08.2020 № 415-од зазначений примірний договір щодо подання електронних документів було затверджено у новій редакції. Внесені зміни приводять договір у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України, укладені в попередні періоди, є чинними і не потребують переоформлення.

Дія договору поширюється на заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формами згідно із Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджені постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12.

Примірний договір

Нагадаємо, подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на паперових носіях. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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