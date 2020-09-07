Оновлено договір про подання електронних документів до ФССУ

Для подання до Фонду соціального страхування України електронних документів, зокрема, заяв-розрахунків на виплату допомог працівникам, страхувальники (роботодавці) мають укласти із відділенням робочого органу виконавчої дирекції ФССУ відповідний договір.
Наказом
виконавчої дирекції Фонду від 26.08.2020 № 415-од зазначений примірний
договір щодо подання електронних документів було затверджено у новій редакції.
Внесені зміни приводять договір у відповідність до Закону України «Про
електронні довірчі послуги».
Договори
про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України,
укладені в попередні періоди, є чинними і не потребують переоформлення.
Дія
договору поширюється на заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим
особам за формами згідно із Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України, затверджені постановою правління Фонду соціального страхування
України від 19.07.2018 № 12.
Нагадаємо,
подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на
паперових носіях. У разі подання документа в електронному вигляді із
застосуванням електронного цифрового підпису, роздрукована заява-розрахунок
разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких
призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у
страхувальника.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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