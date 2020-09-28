Доплата медпрацівникам надійде з міського бюджету

У минулому номері «Променя» була піднята тема надбавок до зарплат тим медпрацівникам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус. Коротко нагадаємо: Верховна Рада і Кабінет Міністрів ніби й передбачили виплату додаткових грошей медикам, але конкретно в Сновській районній лікарні досі ніхто так і не відчув покращення фінансового забезпечення.Річ у тім, що кошти з центрального бюджету (до 300% від посадового окладу) отримують лише в тих медзакладах, які відповідають спеціальним вимогам. (Наприклад, у Корюківці). Зокрема – треба мати у штаті чотирьох анестезіологів. На жаль, у нас є лише один. Однак це не пояснює, чому працівники приймально-діагностичного, інфекційного та неврологічного відділень райлікарні, реально надаючи допомогу недужим на COVID-19, позбавлені грошових доплат. І це – в час стрімкого поширення небезпечної хвороби. Як же ж вийти з цієї ситуації? Про це «Промінь» спитав у Сновського міського голови Олександра МЕДВЕДЬОВА.
– Коли ми дізналися про існування фінансово-правової колізії з виплатами надбавок медичним працівникам, спеціалісти міськради почали вивчати це питання. Особливої актуальності проблема набула близько місяця тому, коли на Сновщині відчутно зріс рівень захворюваності на COVID-19. На даний час нарахування 300%-ої надбавки залежить від центральних органів влади у Києві. Якщо вони трохи змінять нормативні документи – наша райлікарня зможе укласти договір з Національною службою здоров`я України за пакетом COVID-19 і розпочнеться необхідне фінансування. В даному випадку захистити інтереси медпрацівників громади могли б депутати Верховної Ради. Однак діяти треба без зволікань. Тому п`ятнадцятого вересня генеральний директор Сновської райлікарні Микола Куценко звернувся до міськради з клопотанням про виділення 50 тисяч гривень на заохочення 31 медпрацівника, які працюють з недужими на COVID-19. Моїм розпорядженням така сума була виділена з власних коштів міського бюджету. Звісна річ, це не 300%, які обіцяв уряд, але ж ми маємо виходити з реальних можливостей скарбниці нашої громади. Наступного місяця ми знову виділимо гроші для заохочення тих медпрацівників, які зараз виконують надзвичайно важливу місію – захищають життя і здоров`я земляків від корона вірусу. Також плануємо розглянути на сесії міської ради спеціалізовану програму преміювання персоналу медичних закладів, який працює в особливих умовах.
Користуючись нагодою, хочу побажати усім землякам міцного здоров`я і нагадати про дотримання карантинних вимог. Наша громада лише спільними зусиллями може зупинити поширення такого небезпечного захворювання як коронавірус.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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